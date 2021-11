Argentina y Brasil empatan en cero un frenético clásico que no altera las posiciones

https://mundo.sputniknews.com/20211117/argentina-y-brasil-empatan-en-cero-un-frenetico-clasico-que-no-altera-las-posiciones-1118324288.html

BUENOS AIRES (Sputnik) — La selección argentina de empató en cero contra Brasil en la provincia de San Juan (este), en un partido con alta intensidad y juego... 17.11.2021, Sputnik Mundo

Tan cerquita está la albiceleste que aguardaba por el resultado de Chile y Ecuador que, a falta de media hora, era victoria de la visita. De persistir este marcador, los dirigidos por Lionel Scaloni estarán en Catar."Sabíamos que iba a ser duro, siempre es duro jugar contra Brasil, un partido trabado con mucho roce y se hacía difícil jugar", comentó la estrella argentina del PSG.Las estadísticas le dan la razón a Messi, al señalar que ambas selecciones cometieron 21 faltas, aunque el árbitro uruguayo Andrés Cunha sacó sólo cuatro amarillas para el local y tres para el visitante, a pesar de que cortó el partido en numerosas ocasiones.El VAR, por su parte, señaló varias jugadas de penales y tarjetas rojas que el juez decidió dejar pasar."Llegué con lo justo, mas que nada por ritmo porque hace mucho que no juego. Fue un partido de mucha intensidad y me falta agarrar ritmo", explicó Messi, quien jugó apenas 15 minutos en la cita anterior, que fue victoria argentina por la mínima ante Uruguay en Montevideo.Brasil lidera la clasificación con 35 puntos, seguido por Argentina con 29, aunque ambos equipos aguardan la definición del encuentro suspendido en septiembre por la inclusión de futbolistas que, según las autoridades brasileñas, no habían cumplido los protocolos anticovid.El fallo de FIFA podría estar antes de fin de año y, de no clasificar esta noche, Argentina tendría allí otra chance para decir presente en Catar antes de 2022.

