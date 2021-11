https://mundo.sputniknews.com/20211117/argentina-se-encamina-a-un-nuevo-acuerdo-con-el-fmi-1118360311.html

Argentina se encamina a un nuevo acuerdo con el FMI

Argentina se encamina a un nuevo acuerdo con el FMI

En la misma noche de la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias argentinas de este 12 de noviembre, el presidente, Alberto Fernández... 17.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-17T20:35+0000

2021-11-17T20:35+0000

2021-11-17T20:35+0000

economía

✒️ firmas

fondo monetario internacional (fmi)

argentina

deuda

alberto fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109030/77/1090307773_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_e1e0f266488610f3f5fd770d37a67b4b.jpg

En la misma noche de la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias argentinas de este 12 de noviembre, el presidente Alberto Fernández presentó, en un discurso televisado a la población, el primer paso para definir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.Será otro capítulo más de la historia de encuentros y desencuentros entre el país y el organismo financiero que comenzó en 1956, año posterior al golpe militar que derrocó al Gobierno de Juan Domingo Perón.El episodio de esta saga tiene hoy de protagonistas al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Ambos tienen que encontrar la fórmula para instrumentar un programa que pueda dejar atrás el desastre financiero y normativo del crédito otorgado en junio de 2018 al Gobierno anterior, bajo la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).Ese préstamo fue por un total de 57.100 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron unos 45.000 millones de dólares. Fue el crédito más importante entregado a un país por parte del FMI y tuvo el explícito objetivo político de respaldar la ambición de reelección de Macri, lo que no consiguió.Para ello el FMI incumplió normas de su propio estatuto, además de habilitar la utilización de parte de esos fondos para facilitar la fuga de capitales de grandes bancos y fondos de inversión, que previamente habían especulado con instrumentos financieros en pesos (la moneda nacional) del Banco Central.Pesada herenciaMientras se difundían los resultados de las elecciones legislativas, el presidente Fernández afirmó que "es tiempo también de resolver el problema derivado de la deuda contraída por el Gobierno que me precedió con el Fondo Monetario Internacional". Explicó que "cuando el modelo económico del anterior Gobierno reveló ser un fracaso, en lugar de cambiar el rumbo, decidieron tomar esa deuda de 44.000 millones de dólares con un doble propósito: pagar la deuda insostenible que habían tomado con acreedores privados y darle salida a capitales que habían ingresado solo para especular".Para adelantar que "en esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el FMI", e informó que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable, que contemple los avances de la negociación del Gobierno con el staff del FMI, "sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social".Historia turbulentaArgentina es un país de relativa importancia en el FMI. Ocupa el puesto 32 entre los 190 países miembros por su participación en el capital del organismo (0,67%, unos 4.670 millones de dólares) y tiene el 0,66% de los votos.Esto le confiere una inserción destacada entre los países emergentes en esta institución multilateral, porque, además, es el miembro con mayor peso en el área que integra junto con Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.Por ello el representante de Argentina suele ocupar una de las 24 sillas del directorio del FMI, titular o suplente, en forma alternada con los otros países de ese grupo de países latinoamericanos.En los 65 años transcurridos desde el ingreso al organismo en 1956 hasta el último crédito entregado a Macri, Argentina estuvo bajo acuerdos en 41 años.Si se considera que los programas del FMI están contemplados para otorgar financiamiento transitorio, se pone de manifiesto que lo excepcional, en el caso de la relación del FMI con la Argentina, se convirtió en norma.El economista Pablo Nemiña advierte que "durante este período el Fondo aprovechó cada solicitud de financiamiento para presionar por la implementación de medidas ortodoxas en materia económica". Periódicas crisisUna de las especialistas más destacadas de la relación Argentina-FMI es la economista Noemí Brenta. En un reciente documento publicado en el portal Voces del Plan Fénix, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, explica que Argentina es uno de los países que celebró la mayor cantidad de acuerdos con el FMI desde su ingreso, en 1956. Detalla que la Argentina tuvo con el FMI veintiún acuerdos de condicionalidad fuerte: 19 stand by y dos de facilidades extendidas. También tomó otros tipos de financiamiento, como el "tramo reservas" (antes "tramo oro") y las líneas vigentes en las décadas de 1970 y 1980 para financiar los déficits comerciales por el aumento del precio del petróleo y la caída de las exportaciones.Gobiernos de variados signos políticos recurrieron al FMI para afrontar las periódicas crisis de pagos internacionales del país o simplemente para sostener programas económicos "amigables" con las grandes potencias occidentales y el capital transnacional.Pero los resultados postulados de "sentar las bases para un crecimiento sostenido", expresión que figura en todos los acuerdos, nunca llegaron.La soberaníaBrenta apunta que la obligación de consultar con el FMI toda medida fuera de su libreto cercena la soberanía y limita el horizonte de desarrollo. Mucho más porque el Fondo no es una institución meramente técnica ni neutral, sino que responde principalmente a los intereses estratégicos y económicos de Washington, donde tiene su sede central, y del gran capital financiero, que logra influir en las decisiones del organismo a través de canales institucionales y de mecanismos informales.Para concluir que, dada la mala experiencia histórica de la Argentina bajo programas del FMI y que el organismo sólo cambió superficialmente, continúa con sus prácticas e ideología habituales, y constituye un instrumento de la política hemisférica de Estados Unidos, "sería deseable para escapar de un futuro miserable reducir fuertemente esta deuda y salir cuanto antes de la tutela del FMI, a fin de recuperar el control de la economía nacional y la capacidad de seguir un rumbo de desarrollo e inclusión", aconseja Brenta.El costo adicional de los paquetes financierosEl regreso de las auditorías anuales del FMI tiene una carga simbólica y política debido a la traumática historia que une a la Argentina con ese organismo financiero multilateral.Simbólica por lo que ha significado la acción del Fondo como entidad tutelar de la economía. Y política por la relación de subordinación de Gobiernos mendigando paquetes financieros de auxilio para garantizar el pago a los acreedores con políticas de ajuste.La magnitud del despropósito del crédito otorgado por el FMI al Gobierno de Macri en 2018 queda expuesta en el siguiente dato: en el año de la peor crisis económica, social, laboral y sanitaria mundial de los últimos cien años, este organismo financiero internacional entregó asistencia a 85 países por un monto global de 105.529,23 millones de dólares.El repago de ese crédito se estructuró de tal forma de obligar a una renegociación que, apostando a la reelección de Macri, hubiera implicado avanzar en las tradicionales reformas regresivas que constituyen el proyecto político de la derecha.Pero para la economía argentina actual, el préstamo es impagable.La responsabilidad de ese fiasco es del gobierno de Macri pero también de las autoridades del FMI, desde la directora Christine Lagarde y el board hasta los miembros de la tecnoburocracia de Washington que lo avalaron.TrampaAquí aparece la gran trampa del crédito con el FMI. Se concretó con un organismo multilateral en el cual Argentina es socio y el resto de ese consorcio mundial está integrado por países, no por bonistas privados, y los socios-países dominantes son potencias económicas, sobresaliendo Estados Unidos.Este último es, en los hechos, "el dueño" del FMI porque tiene poder de veto implícito, atributo que no tiene ningún otro país de la institución. El veto se constituye al poseer el 16,5% de los votos y los acuerdos financieros especiales como modificaciones estructurales del organismo necesitan el 85% de los votos.Una observación sencilla de esas cifras revela el dominio absoluto que tiene Estados Unidos en el FMI. No se puede hacer nada sin su aprobación. Por eso, más allá de que el cargo de director gerente corresponda siempre a una figura europea, el espacio de mayor poder efectivo es para el número dos de la institución, que siempre es estadounidense. Hoy ese puesto está a cargo de Geoffrey Okamoto.La descripción de cómo está organizado y cómo se reparte el poder en el Fondo Monetario sirve para considerar que un eventual default argentino no sería de una deuda en bonos en carteras de fondos de inversión, sino que sería de un préstamo que tiene como principales acreedores a Estados Unidos y otras potencias.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

https://mundo.sputniknews.com/20211019/la-deuda-con-el-fmi-el-debate-que-atraviesa-al-oficialismo-en-argentina-1117266423.html

https://mundo.sputniknews.com/20211103/como-va-a-pagar-argentina-su-deuda-al-fmi-y-cuanto-le-queda-1117870041.html

https://mundo.sputniknews.com/20210922/argentina-realiza-el-primer-pago-al-fmi-por-1884-millones-de-dolares-1116323094.html

https://mundo.sputniknews.com/20211108/macri-confeso-que-hizo-con-el-prestamo-que-el-fmi-otorgo-a-argentina-1117997067.html

https://mundo.sputniknews.com/20211102/argentina-propone-reinvertir-parte-de-la-deuda-con-el-fmi-en-infraestructura-verde-1117803958.html

https://mundo.sputniknews.com/20211115/presidente-de-argentina-reclama-mas-inversiones-en-el-sistema-multilateral-de-desarrollo-1118267092.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alfredo Zaiat https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Alfredo Zaiat https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Zaiat https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

✒️ firmas, fondo monetario internacional (fmi), argentina, deuda, alberto fernández