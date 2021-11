https://mundo.sputniknews.com/20211116/va-al-medico-por-un-dolor-de-espalda-y-le-diagnostican-dos-semanas-de-vida--1118274803.html

Va al médico por un dolor de espalda y le diagnostican dos semanas de vida

Va al médico por un dolor de espalda y le diagnostican dos semanas de vida

Un dolor de espalda podría ser una señal de algo más grave. Esta es la dura lección que aprendió esta joven de 29 años de Chester, Reino Unido, de la peor... 16.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-16T04:35+0000

2021-11-16T04:35+0000

2021-11-16T04:36+0000

💢 insólito

💗 salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1118275072_0:85:1920:1165_1920x0_80_0_0_ee8d839a1df0a8d88ef71d81be097a2d.jpg

Los fuertes dolores de espalda que Becca Smith había experimentado durante varios meses, se vieron acompañados de una repentina pérdida de la visión que la llevó a la sala de emergencia en marzo de 2020. Este fue el inicio de una pesadilla.Smith pensaba que el continuo dolor se debía a un deslizamiento de disco producto de la actividad física. Sin embargo, la realidad era muy diferente: tenía cáncer de pulmón en etapa terminal y los médicos le pronosticaban dos semanas de vida."El cáncer está en estadio 4. Está extendido por todo el cuerpo y no hay nada que podamos hacer, te quedan dos semanas de vida", afirmaron los galenos a una estupefacta joven tras numerosos estudios.Tras recibir la noticia, la joven pasó mucho tiempo en un cuarto de su casa recibiendo tratamientos paliativos para el "insoportable" dolor, siempre acompañada de su familia. Incluso, varios amigos de la joven la visitaban para "despedirse" por última vez."Mi increíble familia y yo nunca nos dimos por vencidos", confesó Smith en redes sociales.Finalmente, una biopsia reveló que la británica tenía cáncer de pulmón ALK+, "una variante extremadamente rara que suele afectar a pacientes no fumadores y con menos de 50 años", informa The Sun.Esto resultó ser una noticia positiva, ya que, a pesar de que es incurable, el ALK se puede tratar con un fármaco que detiene su crecimiento. Becca toma este medicamento que la mantiene "estable" y le ayuda a prolongar su vida.Ahora, su historia se ha hecho viral luego de una publicación que ha subido la propia Smith a su cuenta de Instagram."Noviembre es el mes de concientización sobre el cáncer de pulmón, la mayor causa de muerte por cáncer en el Reino Unido. Se acabaron los días en los que el cáncer de pulmón se asociaba con los ancianos y los fumadores de toda la vida. Los hombres y mujeres jóvenes se ven afectados por esta terrible enfermedad. Personas que nunca han tocado un cigarrillo en su vida", escribió la británica.La británica busca crear conciencia para que todos reconozcan los síntomas del cáncer de pulmón a tiempo y busquen ayuda lo antes posible. "Las detecciones tempranas realmente salvan vidas"."96 personas murieron hoy de cáncer de pulmón. 96 morirán mañana y al día siguiente también. Por favor comparta a lo largo y ancho y trabajemos juntos para educar a las masas sobre cómo contraer el cáncer de pulmón", señaló Becca.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💢 insólito, 💗 salud