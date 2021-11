https://mundo.sputniknews.com/20211116/un-nuevo-video-con-mensajes-ocultos-para-turquia-muestra-la-version-no-tripulada-del-checkmate-1118271118.html

Un nuevo video con mensajes ocultos para Turquía muestra la versión no tripulada del Checkmate

Un nuevo video con mensajes ocultos para Turquía muestra la versión no tripulada del Checkmate

La corporación rusa Rostec ha publicado un nuevo video promocional para su nuevo caza de quinta generación, el Checkmate. Entre otras cosas, en la grabación se... 16.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-16T00:32+0000

2021-11-16T00:32+0000

2021-11-16T00:32+0000

defensa

caza ruso de quinta generación

🛡️ industria militar

su-75

checkmate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1118270929_239:0:1537:730_1920x0_80_0_0_3b519ec15551609cedaf053b6ea2ec05.jpg

El video comienza con un discurso sobre la importancia de ir un paso por delante del enemigo y por qué es necesario tomar acciones poco convencionales. Para hacer alusión a la furtividad del caza, también conocido como Su-75, el presentador habla de que en el campo de batalla hay que ser no solo un fantasma, sino que también debes oír y ver mejor que tus enemigos.Es entonces cuando el caza elimina primero a los peones, representados por el dron turco AKINCI, antes de enfrentarse al rey. En este instante aparece un F-35 —que es visto como el principal rival del Su-75 en el mercado armamentístico— en el visor del piloto del caza ruso.En la siguiente secuencia se presenta un mensaje oculto que no es tan oculto para los que siguieron las noticias en este ámbito en los últimos años.Poco después, aparece una escena en donde un operario abre una caja que normalmente se usa para transportar misiles. En ella solo encuentra a unas serpientes y en su tableta aparece un mensaje que dice "Error, por favor renueva tu suscripción".En estos instantes el presentador dice: "ten confianza en lo que posees, y que no morderán tu mano en el momento decisivo".Esta es una obvia insinuación al sistema logístico ALIS, empleado en el programa del F-35, donde EEUU decide de forma centralizada cómo y cuándo suministrar partes y armamentos a los operarios extranjeros de estos cazas de quinta generación, así como el hecho de que las actualizaciones en los sistemas se realizan de una manera centralizada.Las dos escenas parecen tener una relación obvia con la situación vivida por Ankara después de haber comprado los sistemas de defensa antiaérea rusos S-400. En respuesta a ello, EEUU se negó a vender sus cazas F-35 al país otomano, a pesar de que este participara en su fabricación y haya realizado un pago previo.En cuanto al Su-75, en las imágenes se muestra el uso del misil aire-tierra de alcance medio Kh-59 Ovod, el misil guiado Grom y el RVV-SD con un sistema de guiado por radar.El video acaba con una invitación de mirar hacia el futuro y la innovación, y viene acompañado por la ilustración de la versión no tripulada del nuevo caza ruso de quinta generación.

https://mundo.sputniknews.com/20210614/video-un-surrealista-combate-aereo-entre-un-f-35-y-un-su-57-sorprende-a-los-internautas-1113206236.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

caza ruso de quinta generación, 🛡️ industria militar, su-75, checkmate