Un enorme tigre escapa de una finca en México y provoca un atasco vial | Video, fotos

Un tigre de Bengala grande escapó de una finca en Jalisco (México). Las imágenes del animal deambulando por la carretera se hicieron virales en las redes. 16.11.2021, Sputnik Mundo

💢 insólito

animales

méxico

américa latina

tigres

Decenas de conductores se detuvieron para captar fotos y videos de la insólita escena, lo que provocó un atasco. Algunos de los testigos aseguran que el felino se mostraba agresivo y emitía rugidos. No obstante, en las publicaciones se ve bastante tranquilo a pesar de la presencia de los autos.La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco reporta que el tigre fue capturado ileso y agrega que esta no es la primera vez que escapa de sus dueños.Por el momento, no se sabe nada de los propietarios del peligroso felino. Cabe recordar que en México no es ilegal tener un animal exótico como mascota, siempre y cuando esté en buenas condiciones y no sea una especie en peligro de extinción.

méxico

💢 insólito, animales, méxico, tigres