Rusia tilda de "hipócritas" las acusaciones de EEUU de crear "riesgos" en el espacio

MOSCÚ (Sputnik) — Las acusaciones de Estados Unidos contra Rusia de crear riesgos para la Estación Espacial Internacional (EEI), así como sus llamados a...

El Ministerio de Defensa ruso recordó que lleva varios años llamando a EEUU y otros países a firmar un acuerdo para prevenir el emplazamiento de armas en el espacio, pero Washington y sus aliados siguen bloqueándolo.Según la entidad castrense rusa, de este modo Washington "declara abiertamente que no desea asumir ningún compromiso en el espacio".En particular, se recuerda que EEUU creó un comando espacial y adoptó una nueva estrategia que tiene por objetivo lograr un "dominio integral en el espacio", además, el Pentágono desarrolla y ensaya en la órbita nuevas armas sin notificaciones previas."A su vez, el Pentágono, antes y después de estos pasos oficiales, ha desarrollado activamente en la órbita y sin ningún aviso nuevas armas de combate de varios tipos, incluidas las últimas modificaciones de la nave espacial no tripulada X-37", precisa el texto.El Ministerio de Defensa ruso indicó que lleva a cabo unas actividades para reforzar la capacidad de defensa de Rusia y prevenir amenazas potenciales para la seguridad del país tanto en el espacio como en la Tierra.Rusia aboga firmemente por el desarrollo de una herramienta multilateral que prohibiría el despliegue de cualquier tipo de armas en el espacio y presentó en repetidas ocasiones proyectos correspondientes a la consideración de la Asamblea General de la ONU y la Conferencia de Desarme.En junio de 2014, en la Conferencia Desarme se presentó una versión actualizada del proyecto de tratado ruso-chino sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio, el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza contra objetos espaciales.Destrucción de la nave inoperativa Tselina-DRusia destruyó su nave espacial inoperativa Tselina-D durante unas pruebas realizadas con éxito el 15 de noviembre, comunicó el Ministerio de Defensa ruso."El 15 de noviembre, el Ministerio de Defensa realizó exitosas pruebas al destruir la nave espacial rusa Tselina-D que desde 1982 estaba inoperativa en la órbita", destacó la nota.El ministerio comentó que EEUU está al tanto de que los fragmentos de la nave destruida no representan amenaza ni para las estaciones orbitales ni para la actividad espacial.Se informa que esos fragmentos fueron incluidos en el catálogo del sistema ruso de control del espacio y serán vigilados hasta su destrucción completa."Estados Unidos, China y la India ya han realizado semejantes pruebas en el espacio", agrega la nota del Ministerio de Defensa de Rusia.

