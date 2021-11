https://mundo.sputniknews.com/20211116/que-siempre-si-pri-asegura-que-esta-abierto-a-discutir-la-reforma-electrica-de-amlo-1118303626.html

Que siempre sí: PRI asegura que está abierto a discutir la reforma eléctrica de AMLO

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, necesario para alcanzar la mayoría legislativa que dé legitimidad a la reforma eléctrica promovida por... 16.11.2021, Sputnik Mundo

Luego de que voces de oposición aseguraran que no van a debatir el proyecto energético del mandatario ante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 que alcanzaron Morena y sus aliados, el diputado Rubén Moreira advirtió que están por el diálogo y la revisión de todas las propuestas que lleguen al Congreso de la Unión."La dirigencia nacional (del PRI) nos dio instrucciones, y además así lo pensamos, es importante debatir todo lo que llegue al Congreso, de otra manera, además, pues no estaríamos con la exigencia que tuvimos estos días pasados de debatir argumentos, de discutir", señaló el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados."Y estas reformas que sigan nosotros las analizaremos, esto no quiere decir que estamos votando a favor ni que estamos entregando un cheque en blanco, sencillamente que fuimos electos para ir a la Cámara a resolver temas, sería un contrapropósito a la función legislativa si no estamos abiertos al debate", reveló el parlamentario en entrevista telefónica con Meganoticias TVC.Moreira llamó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a hacer un trabajo de reflexión interna para abrir el debate a los siguientes temas de la agenda legislativa en general, para evitar que México se polarice y prevalezcan actitudes de cerrazón.Además, el priista exigió revisar los compromisos internacionales de México en materia energética, además de la participación de empresas de papel que están comprando energía a particulares."Se debe poner sobre la mesa también y cuestionar por qué la reforma que propone el ejecutivo trata de cambiar la naturaleza jurídica de CFE (Comisión Federal de Electricidad)", agregó."Creo que cualquier parlamentario tiene que actuar con esa sensatez, discutir lo que suceda y, en ese sentido, resolver en su momento", declaró el también exgobernador de Coahuila.En el proceso de debate de la reforma eléctrica que impulsa López Obrador, el partido Morena se está jugando la responsabilidad de ser gobierno, calificó Moreira."Todos los partidos se van a estar jugando la cercanía con sus electores, pero también se juegan todos los partidos su responsabilidad histórica", agregó.

