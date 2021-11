https://mundo.sputniknews.com/20211116/peru-polemica-por-las-medidas-que-extienden-restricciones-a-los-no-vacunados-1118312657.html

Perú: polémica por las medidas que extienden restricciones a los no vacunados

Perú: polémica por las medidas que extienden restricciones a los no vacunados

El país no permitirá el ingreso de personas no vacunadas a lugares públicos cerrados, entre otras disposiciones, en tanto 59% de la población objetivo está inmunizada contra el COVID-19. Por otra parte, en la campaña electoral de Honduras varios dirigentes y candidatos fueron asesinados en 72 horas. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Las nuevas medidas para evitar el avance de la pandemia en Perú comenzarán su vigencia desde el 15 de diciembre.Se exigirá a las personas mayores de 18 años presentar un certificado que acredite haber completado su vacunación para ingresar a espacios cerrados. Además, el trabajo presencial en empresas deberá ser con empleados inmunizados.Los conductores de transporte público y trabajadores de delivery deberán contar con las dos dosis. Asimismo, los pasajeros del servicio de transporte interprovincial terrestre mayores de 45 años solo podrán viajar si acreditan su pase.En diálogo con En Órbita el politólogo peruano, José Alejandro Godoy, describió los diferentes grupos de personas aún no inmunizadas. Y enfatizó que la política del Gobierno apunta en especial a los ciudadanos que no creen en la seguridad de las vacunas, un problema en aumento a nivel mundial.Según el Ministerio de Salud, el 59% de la población objetivo ha sido inoculada. De las 196 provincias del país, solo siete están en nivel de alerta alto, mientras el resto está en nivel moderado.Godoy resaltó que el paquete de medidas tuvo una recepción positiva en la población. Y se refirió al desafío del Gobierno de Pedro Castillo en controlar la vacunación en menores, de cara al reinicio de clases presenciales en marzo de 2022.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la violencia en la campaña electoral de Honduras, con dirigentes y candidatos asesinados en solo 72 horas. Sobre este tema, conversamos con el alcalde David Castro, presidente de la Asociación de Alcaldes y Alcaldesas de Honduras. La ONU expresó preocupación sobre el tema, dado que desde marzo se registraron 28 asesinatos a raíz de la violencia política.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

