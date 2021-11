https://mundo.sputniknews.com/20211116/mattarella-se-despedir-de-las-visitas-como-presidente-italiano-en-espana-1118297866.html

Mattarella se despide de las visitas como presidente de Italia en España

Mattarella se despide de las visitas como presidente de Italia en España

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, se encuentra de viaje oficial en España. Es la primera visita de un jefe de Estado de Roma en 25... 16.11.2021, Sputnik Mundo

Uniformes y mosquetes a las puertas del Palacio Real de la madrileña plaza de Oriente. La guardia se posicionaba en el patio que da entrada al edificio. Los tambores sonaban para recibir al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella. A su vera, los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una recepción para un jefe de Estado que no volverá a pisar el país de forma oficial. El siciliano anunció que no volvería a presentarse a una reelección cuando finalizase su mandato.Se trata de la primera visita de un presidente italiano desde 1996, año en el que Oscar Luigi Scalfaro visitó España pocos días después de llegar José María Aznar a la Moncloa. 25 años han pasado desde ese momento. Ahora, Mattarella hace un viaje exprés de dos días por el país. Uno que comenzó en el Palacio Real y siguió por el antiguo Consistorio de Madrid, en la plaza de la Villa. Allí recibió las llaves de oro de la ciudad de manos del alcalde de la urbe, José Luis Martínez Almeida. "España culminó la obra civilizatoria latina, y llevó la luz de Roma al mundo", destacó el regidor en su discurso.Después de un almuerzo con los monarcas junto a su hija , Mattarella se ha dirigido a Moncloa para reunirse con Sánchez. Un lazo entre España e Italia, la cuarta y tercera economías de la Unión Europea. Dos países diferentes, pero similares. Ambos afectados por el paro juvenil y la pandemia, necesitados de los fondos europeos. Actores entre los que se abre una nueva etapa política. Una marcada por el complicado cambio de jefatura de Estado en la península itálica. Mario Draghi es uno de los candidatos mejor posicionados. Un político, actual primer ministro, con el que el líder del Ejecutivo español no ha establecido todavía la positiva relación que tenía con su predecesor en el mando del Consejo de Ministros transalpino, Giuseppe Conte. Más allá de la sincronía entre Sánchez y Draghi, las relaciones hispano-italianas pasan por un momento de buena salud. Se han retomado las cumbres entre ministros de ambos países y la visita de Mattarella a Madrid, el último viaje de Estado de este, es un ejemplo de la buena sintonía entre Madrid y Roma. Un atmosfera favorecedora para reforzar el eje del sur de Europa.Tras la reunión, Mattarella cenará en el Palacio Real. El 17 de noviembre, el político de Palermo intervendrá en el pleno del Congreso de Diputados. Después viajará a Málaga para presidir junto a Felipe VI y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, del simposio COTEC Europa. Desde Andalucía volará a Roma. Por última vez como jefe del Estado. España enroca sus lazos con Italia, pero sin olvidar el cambio político al que se aboca el país. La era de Mattarella toca a su fin.

