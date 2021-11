https://mundo.sputniknews.com/20211116/maria-toledo-la-artista-que-va-camino-de-los-grammy-latinos-con-una-improbable-fusion-de-generos-1118270080.html

María Toledo, la artista que va camino de los Grammy Latinos con una improbable fusión de géneros

El 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco, la española espera a la próxima edición de estos premios, en los que está nominada a mejor álbum de este...

españa

🎭 arte y cultura

artista

música

flamenco

grammy latinos

fusión

premios

Hay géneros cuya fusión parece imposible. Sin embargo, el devenir de los tiempos y la flexibilidad actual han propiciado mezclas improbables. El rock ya es un baúl sin fondo, al pop se le han sumado melodías electrónicas o folclóricas y hasta lo más moderno, el trap, recurre a la rumba setentera para imponerse en la radio. Con esa fluidez musical y la seguridad de la teoría aprendida, María Toledo ha optado por el órdago: esta artista ha publicado un disco en el que aplica ritmos flamencos a algunas de las rancheras más célebres, como Cielito lindo o El Rey.Ya se había atrevido a imprimir su propio compás en éxitos como Te estoy amando locamente o Una décima de segundo. Con este último lanzamiento, Ranchera flamenca, ha vuelto a ser nominada a mejor álbum de su rama en los Grammy Latino. Es la quinta vez que acude después de una trayectoria jalonada por reconocimientos en Las Minas o Cádiz, dos bastiones del gremio, y se sentará con veteranos como Pepe de Lucía o Rafael Riqueni y promesas como Israel Fernández."Es muy gratificante, pero no creo que seas mejor ni vayas a llenar más teatros por ganar más premios: al contrario, tienes más que limpiar en la estantería", responde con guasa a Sputnik desde el salón de belleza en el que se prepara antes de volar a Las Vegas. La ceremonia será el 18 de noviembre y ella está a punto de desembarcar hacia una edición en la que el flamenco ha perdido el miedo. "Siempre ha habido interés, pero ahora, al unirlo con otras corrientes, es como si estuviera de moda. Antes era 'música del mundo' y ahora ya tiene etiqueta propia", reflexiona Toledo, apoyándose en fenómenos como el de Rosalía o C. Tangana.Justo el 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Flamenco y ella hace gala de su raigambre a este género con la firmeza que le da haber publicado seis discos en solitario y haber actuado en escenarios de medio mundo. Además, es la cantaora que más veces ha interpretado El amor brujo, de Manuel de Falla y la única artista que toca el piano como acompañamiento a su voz. "Es que yo me enamoré de esto desde pequeña", argumenta a sus 38 años, refiriéndose a lo que le rodeaba en su casa y a las enseñanzas de Antonio Arenas, acompañante de Camarón y maestro de Alejandro Sanz.También se le inoculó el flamenco en la ciudad castellana de la que ha adoptado su apellido. En Toledo, conocida como la tierra de las tres culturas por haber simultaneado la convivencia pacífica de cristianos, musulmanes y judíos, no solo aprendió lo clásico, sino que tuvo la oportunidad de acudir allá donde se cocía la tradición con la vanguardia. "Empecé de cero, y luego compaginé el estudio con la vivencia", reconoce. En esos años de principios de siglo XXI y en los siguientes —cuando ya iba forjándose su propio hueco con el debut en 2008 bajo la desnudez de su nombre o con los siguientes, Uñas rojas (2012), conSentido (2015) y Magnética (2016)— la artista recorría espacios hoy extintos como Casa Patas o el tablao Villa Rosa."Me parece muy fuerte que hayan desaparecido. Lo llevo muy mal", confiesa ahora, después de que la pandemia haya puesto la soga al cuello a muchas de estas "catedrales". "Por ahí han pasado Manolo Caracol, Lola Flores… y siento que se pierde ese lugar de encuentro y aprendizaje", añade. María Toledo cree que estos lugares son clave para el desarrollo del flamenco y que se debe beber de la historia para poder innovar. "Tiene que haber dos vías: la ortodoxa y la abierta, pero siempre partiendo de la base, del respeto", sostiene quien se enfrenta a cada nueva grabación como un reto. "Quiero mejorar, pero la diferencia, además, es que voy perdiendo el miedo a decir la palabra 'no", apunta.La artista aboga por ser ella misma. "Tienes que tener tu verdad", cavila. En esa verdad está la pasión por lo que haces y el saber tratarlo. "Yo no quiero generar polémica. Cuando mezclo, intento mezclar bien, informarme. Aunque yo no pienso en el crítico, sino en el público. Y aplico mi filtro para cualquier tema, como si es el Ave María de Schubert", esgrime con confianza Toledo.Ella, que se levanta flamenca cada mañana, especifica que "no se puede engañar" con la música. "Yo, por ejemplo, digo que hago rancheras con ritmos de palos flamencos. Porque no puedes ir confundiendo al personal y llamar flamenco a lo que no es", sentencia quien, más que versiones, ha optado por destilar canciones y letras añejas en la barrica de lo visceral. Y le ha salido un cóctel sorprendente que ya ha alcanzado esas esferas en las que todo, incluso lo impensable, es moldeable.

