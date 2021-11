https://mundo.sputniknews.com/20211116/los-consejeros-del-ine-ganaran-mas-del-doble-que-amlo-en-2022--1118304109.html

Los consejeros del INE ganarán más del doble que AMLO en 2022

"Que se bajen los sueldos. Ganan mucho, los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se rayan", dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador este 15 de noviembre al referirse a la polémica sobre el presupuesto destinado al INE, ente autónomo que ha señalado en varias ocasiones que la consulta popular de la revocación de mandato se ve amenazada ante el recorte presupuestal que tendrá para 2022. El recorte de casi 5.000 millones de pesos (250 millones de dólares) al presupuesto del INE para 2022 quedó establecido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que fue aprobado este 14 de noviembre sin modificaciones, por lo que el próximo año el ente recibirá 19 millones 736.000 pesos. Pero, ¿de cuánto será el sueldo de los consejeros? ¿Cuánto ganará López Obrador? ¿Por qué no respeta la ley en estos casos? Sputnik trae todos los detalles.Los consejeros y sus prestaciones De acuerdo con el presupuesto de Egresos aprobado, los integrantes del Consejo del INE —compuesto por un consejero presidente y 10 consejeros electorales— tendrán una dieta mensual de 254.497 pesos (12.724 dólares). El documento establece que por concepto de sueldos y salarios los once integrantes del consejo recibirán un monto de 182.000 pesos (9.100 dólares) , mientras que por prestaciones, las cuales pueden ser en especie o en efectivo, tendrán hasta 72.456 (3.622 dólares) pesos disponibles. El presupuesto señala que, al año, los consejeros tendrán una remuneración bruta anual de 4 millones 374.021 (218.701 dólares) pesos que se desglosan de la siguiente forma en cifras anuales. Según información disponible en el INE, además de las prestaciones ya mencionadas, los consejeros tienen como prestación un vehículo, equipo de telefonía celular y gastos de alimentación. "Materialmente, con el recorte que está a punto de votarse, no se puede hacer revocación", advirtió el consejero electoral en entrevista con Radio Fórmula, en la cual aseguró que el INE tiene la capacidad y experiencia para realizar la votación misma que se ve comprometida ante la falta de recursos¿Y cuánto gana AMLO? Para el 2022, el sueldo neto mensual del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será de 112.122 pesos (5.606 dólares), es decir, 189 pesos más (9.45 dólares) que lo que gana actualmente, de acuerdo con información de la Función Pública.Con base en el documento, el salario mensual bruto del presidente asciende a 162.311 pesos (8.155,55 dólares); sin embargo, le serán descontados 50.190 pesos (2.509 dólares) por concepto de impuestos y seguridad social.¿Por qué ganan más los consejeros del INE? Año con año, el INE ha podido esquivar la La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que nadie podrá ganar más que López Obrador. ¿Cómo? Mediante amparos, los altos funcionarios del INE se han visto respaldados para que la ley no se aplique en ellos argumentando que el tope viola su autonomía.

