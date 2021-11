https://mundo.sputniknews.com/20211116/la-seleccion-de-futbol-de-cuba-y-su-plan-para-intentar-clasificar-a-los-proximos-mundiales-1118273597.html

La selección de fútbol de Cuba y su plan para intentar clasificar a los próximos mundiales

Por años, solo los atletas de la nación caribeña contratados por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación —Inder, entidad rectora del deporte— conformaban el equipo nacional, realidad que cambió en marzo de este año cuando el país llamó a varios representantes de la disciplina radicados en el extranjero y, por ende, fuera del sistema oficial."Ello permitió la confluencia de 23 jugadores con una constante dinámica de entrenamiento y competiciones, pese a la crisis epidemiológica actual como consecuencia de la pandemia de COVID-19. La decisión representó mejores resultados, comportamiento e imagen de la selección sobre la cancha", expresó a Sputnik Pablo Elier Sánchez, director del conjunto.El técnico de la mayor de las Antillas resaltó la evolución del seleccionado desde el proceso de la eliminatoria mundialista en los meses de marzo y junio último, y tras la incorporación de esos futbolistas cubanos presentes hoy en confederaciones de países como España, Estados Unidos, Italia, Noruega y Costa Rica.Para los partidos del venidero mes de enero aún no existe una lista final de jugadores que estarán presentes. De acuerdo con el técnico, todo depende de los compromisos laborales, sus condiciones físicas, si tienen minutos en las federaciones donde compiten habitualmente. Aunque ya tienen evaluados entre 30 y 40 jóvenes con amplias posibilidades de intervenir.¿Qué jugadores cubanos ya participan en la selección nacional?Durante los dos partidos amistosos con Nicaragua celebrados los días 10 y 13 de noviembre —de los cuales Cuba solo ganó el primero con un marcador de 3 a 0—, los futbolistas convocados fueron, entre otros, Onel Hernández —centrocampista de la Premier League de Reino Unido—, y Carlos Alberto Vázquez (Cavafe), defensa central del club español Bergantiños FC.El llamado para los encuentros en la nación centroamericana incluyó también a Jorge Luis Corrales, defensor del FC Tulsa de la USL Championship de EEUU, y a Modesto Méndez, defensor del Fort Lauderdale CF en la USL League One, también en el país norteño.Otros atletas con los cuales Cuba espera mejorar su actual posición 180 en la lista de 210 miembros de la FIFA son William Pozo-Venta, extremo o atacante del Strommen, en Noruega y José Apezteguía, delantero en el Sammarinese Tre Fiori, de Italia; así como, miembros de alianzas en Honduras, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala.A juicio de Sánchez, los encuentros previstos en ese calendario son la única vía para que los jóvenes competidores interactúen como conjunto nacional y mejoren su rendimiento, en la búsqueda de un cupo para alguna Copa Mundial e, incluso, ha determinado la inserción de otros jóvenes en ligas regionales, como parte de los vínculos entre esas asociaciones y el Inder, entre ellos Jean Carlos Rodríguez y Karel Aldair Espino.¿Cómo fue la selección de los futbolistas?En declaraciones a Sputnik, Miguel Ángel Díaz, secretario general de la Asociación de Fútbol de Cuba, la selección de los jugadores fue "un trabajo muy específico", asumido por la comisión técnica de esa entidad de la nación caribeña, y en el cual no solo tuvieron en cuenta los beneficios para el rendimiento deportivo del equipo."Los participantes apoyan una idea general de desarrollo de ese deporte en el país. Existen muchos jugadores con grandes potencialidades, pero el llamado ha sido por momentos, etapas y certámenes durante 2021. Desde la primera convocatoria generó un impacto tremendo y aceptación en el grupo, incluso, por la dinámica fuera de las canchas".Díaz aludió a la relación positiva, establecida durante la celebración de la vigesimosexta edición de la competición regional a nivel de selecciones más significativa en América del Norte, Centroamérica y el Caribe, organizada por la Concacaf y disputada desde el 10 de julio hasta el primero de agosto en Estados Unidos.La última y única presencia de la selección cubana en una Copa Mundial de la FIFA, ocurrió en Francia 1938, cuando derrotó a Rumanía para su paso a cuartos de final y, posteriormente, cayó 8 a 0 frente Suecia. Otro resultado relevante fue su victoria en la Copa del Caribe por primera vez en 2012, cuando derrotó en la final a Trinidad y Tobago por 1 a 0.Igualmente, las autoridades deportivas reconocen que los Leones del Caribe, denominación que recibe el conjunto de la isla, clasifican con asiduidad para la Copa de Oro de la Concacaf. Desde 1998 solo se han ausentado en tres ediciones de ese certamen bienal.

