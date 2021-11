https://mundo.sputniknews.com/20211116/la-inflacion-venezolana-baja-un-cambio-pero-sigue-de-largo-en-los-comercios-1118318738.html

La inflación venezolana baja un cambio pero sigue de largo en los comercios

La inflación venezolana baja un cambio pero sigue de largo en los comercios

CARACAS (Sputnik) — La inflación en Venezuela desaceleró en septiembre y octubre, según los datos oficiales del Banco Central. Sin embargo, los ciudadanos no...

américa latina

💬 opinión y análisis

venezuela

inflación

"Considero que esa desaceleración de la economía no se ve reflejada en la economía del ciudadano de a pie. Uno sigue cobrando lo mismo y las cosas están cada vez más caras. Y ahora que se acerca diciembre todo sube más. Las cosas están tan costosas y el poder adquisitivo de los sectores menos favorecidos es tan bajo que aún si se detuviera la inflación seguiría existiendo una percepción negativa", expresó Solanye Martínez, de 38 años, administradora en una empresa privada en la capital.De acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV) la inflación de septiembre fue de 7,1%. Mientras, octubre cerró en 6,8%, siendo las cifras más bajas de lo que va de 2021.Además, desde 2016 no se registraba una desaceleración de la inflación durante dos meses seguidos. En ese entonces, en septiembre fue de 9,2 y octubre de 8,0%.La inflación acumulada en los últimos 10 meses es de 574, 4%, según reveló el BCV.Mientras, en agosto fue de 19,8%, en julio de 16,7%, y en junio de 15,5%.¿Qué sucedió?El economista y director del Observatorio Venezolano de Finanzas, Ángel Alvarado, en conversación con Sputnik explicó que la hiperinflación que atraviesa este país es de origen fiscal. Es decir, provocada por el colapso de las exportaciones petroleras y la capacidad recaudatoriaPara el también profesor de la Universidad Monteávila de Caracas, la desaceleración de la inflación viene dada por la recuperación de las exportaciones de petróleo desde diciembre de 2020."Las exportaciones se han venido recuperando y el precio del crudo está a precios históricos de 85 dólares (por barril) aproximadamente. Eso ha mejorado la posición fiscal del Gobierno central, lo cual ha permitido cerrar la brecha fiscal y emitir menos dinero, y eso efectivamente está afectando la variación de precios como siempre lo hacía en Venezuela o en cualquier otro lugar del mundo", expuso.La producción petrolera venezolana se ubicó en 590.000 barriles diarios en octubre, de acuerdo con fuentes secundarias citadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), lo que representa un alza de 57.000 bd.Por su parte, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) reportó que el bombeo en octubre se ubicó en 756.000 barriles diarios.En medio de las sanciones y la caída de los precios, la producción venezolana ha llegado a descender a mínimos históricos de 150.000 barriles diarios, lo que ha afectado duramente a su economía, que depende en 99% de los ingresos del crudo.Esta nación caribeña hace frente a una hiperinflación desde el 2017, de la cual la administración de Nicolás Maduro responsabiliza a las sanciones impuestas por Estados Unidos.Aunque el BCV no publica cifras de hiperinflación, según datos no oficiales en lo que va de 2021 se ubica en 1.258%.A principios de este año, el BCV reveló que la inflación acumulada en 2020 fue de 2.959,8%, mientras sectores de la oposición la ubicaron en más de 3.000%.Todo igualCarolina Miranda, de 42 años, trabajadora de bienes raíces, consideró que la pobreza en su país aumenta cada día, pues el bajo poder adquisitivo no le permite a los ciudadanos acceder a todos los artículos de la canasta básica.En octubre pasado entró en vigencia una reconversión monetaria que eliminó seis ceros al bolívar (moneda local), pero el Gobierno aclaró que la medida no frenaría la inflación sino ayudaría a realizar los cálculos con mayor facilidad, pues la hiperinflación provocó que los montos se hicieran casi incalculables.El salario mínimo en Venezuela es de siete bolívares (1,7 dólares), de acuerdo con el último aumento que realizó el Gobierno el 1 de mayo pasado.Por esa razón, empresas privadas y del Estado pagan bonos mensuales, pero que no tienen incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores.Los comerciantes fijan los precios en base al valor del dólar, el cual varía diariamente.Desde 2019 el Gobierno autorizó los pagos en dólares, algo que había estado prohibido desde 2003, cuando se puso en vigor un estricto control cambiario.Alvarado manifestó que los precios de los alimentos en dólares se han incrementado cerca del 42% en lo que va del 2021."Hace un año la canasta de alimentos costaba 240 dólares, (y) hoy esa canasta vale 343 dólares. Hay un incremento del 40%. El venezolano en este momento está empobrecido con los precios subiendo en bolívares, en dólares y con una economía que no termina de lograr su capacidad productiva", expuso.Entretanto, Maduro ha asegurado que Venezuela empezó un nuevo tiempo de diversificación económica. Mientras, el Fondo Monetario Internacional proyectó una contracción de la economía de 5% y una inflación de 2.700% para el 2021.

