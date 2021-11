https://mundo.sputniknews.com/20211116/estas-son-las-funciones-que-perderan-los-autos-de-bmw-por-la-crisis-de-los-chips-1118271936.html

Estas son las funciones que perderán los autos de BMW por la crisis de los chips

En medio de la crisis de abastecimiento de los semiconductores los fabricantes de autos a nivel mundial se han tenido que enfrentar a muchos retos, puesto que... 16.11.2021, Sputnik Mundo

Así, la compañía bávara tuvo que eliminar equipamiento opcional y, en algunos casos, incluso el de serie de varios de sus modelos. El columnista del medio SlashGear Mike Juergens destacó que las siguientes son las principales funciones que los nuevos compradores podrían no llegar a obtener:Un representante de BMW detalló para el medio The Drive que efectivamente dichas características serán excluidas de sus vehículos, aunque no será de una manera tan universal como se creía antes. Por lo cual, esta falta de componentes podría ser de carácter local según la ubicación del comprador.También explicó que los compradores pueden usar el configurador online para ver qué opciones pueden instalar en sus autos. En cuanto al equipamiento estándar que no estará presente en algunos de sus autos, en estos casos a los compradores se les harán descuentos para compensarlo.

