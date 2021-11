https://mundo.sputniknews.com/20211116/el-sector-del-transporte-pone-en-jaque-la-navidad-espanola-1118307850.html

El sector del transporte pone en jaque la Navidad española

BILBAO (Sputnik) — Los transportistas españoles convocaron una huelga del 19 al 22 de diciembre, en la antesala de la Navidad y con la que pretenden presionar... 16.11.2021, Sputnik Mundo

Pese a que, para comprender rápidamente la situación, se está empleando la palabra huelga, se trata concretamente de un cierre patronal y no una huelga propiamente dicha.Los paros están convocados por las principales patronales del sector, que están representadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, el órgano de representación del sector, de incidencia política y de interlocución con el Ministerio.No solo el precio del combustibleDesde una de las asociaciones con mayor representación en el Comité, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), su secretario general, Juan José Gil, explica los motivos de la cuestión por el precio del combustible.Sin embargo, los problemas que los transportistas ponen encima de la mesa no solo se limitan a la cuestión coyuntural del aumento de los precios de la energía.Según explica a la agencia Sputnik el portavoz de Fenadismer, las tarifas de los transportistas están bajando, algo que —afirma— se refleja incluso en el observatorio de precios del Ministerio español de Transporte, en un contexto de recuperación económica y subida de precios generalizada de materias primas en general .Por eso piden mecanismos que permitan trasladar la subida de precios, por ejemplo del combustible, al precio final del transporte.No hay camionerosJunto esta cuestión, hay una serie de "reivindicaciones históricas" del sector que se tratarán de saldar en esta ocasión para intentar hacer la profesión más atractiva para las nuevas generaciones ya que, como señala este representante patronal, "no hay conductores profesionales, no hay relevo generacional", algo que añade, ocurre en toda Europa.Entre ellas cita la prohibición de la carga y descarga del camión a cargo del conductor, algo que prohibió recientemente Portugal y que no se hace por sistema en el resto de países europeos.También el acondicionamiento de áreas de aparcamiento seguras para camioneros y la negativa al cobro por el uso de las autovías, que el Gobierno español, presionado por Bruselas, comienza a dibujar en el horizonte: dado que los transportistas consideran que ya financian suficientemente las vías con los impuestos que pagan, por ejemplo, con los carburantes.El Gobierno negociaráDesde el Ministerio, su titular recién llegada al cargo, la política socialista catalana Raquel Sánchez, hizo "un llamamiento a la calma y a la búsqueda serena de soluciones", el pasado lunes en un encuentro con periodistas.Esgrimió para las cuestiones estructurales del sector el llamado Plan Impulsa, con el que su departamento pretende dotar de soluciones a la profesión, con independencia de las cuestiones más coyunturales, como la subida del precio del combustible.Este viernes 19 tendrá lugar la primera reunión entre el Ministerio y las patronales, y estas se dan de plazo hasta el 20 de diciembre para llegar a una solución.Sindicatos críticosSe muestran más críticos con esta movilización en sindicatos del sector, como el Sindicato Vasco de Transportistas —EGAS por sus siglas en euskera—, donde desconfían de un paro que "comienza un domingo por la noche, cuando las grandes compañías de internacional van a tener sus flotas ya en suelo francés, funcionando los tres días; y para cuando acaben los paros, habrán descargado y habrán regresado", declara a Sputnik Jon Mikel Abellanal, portavoz del sindicato.Este representante sindical considera además que es "una huelga predestinada a desconvocarse, ni se va a notar", por el hecho de que va a durar solo tres días, ya que explica que los paros del transporte comienzan hacer efecto (desabastecimiento) a partir del cuarto día y además está convocada a un mes vista, con mucho tiempo para la negociación.En medio, consumidores, comerciantes y el resto de la cadena económica que desde la semana pasada aguardan expectantes la evolución de una huelga que, de momento se ve a un mes vista; pero que, conforme avancen las semanas, podría amenazar los suministros de cara a una Navidad a la que otros motivos ya van a dejar sin alguno de sus productos estrella.

Jon Cordero

Noticias

navidad, huelga, transporte, paro