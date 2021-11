https://mundo.sputniknews.com/20211116/el-consejo-de-ministros-aprueba-el-indulto-parcial-para-juana-rivas-1118282408.html

El Consejo de Ministros aprueba el indulto parcial para Juana Rivas

Era una medida casi anunciada, pero no ha sido hasta el 16 de noviembre que se ha hecho realidad. El Consejo de Ministros ha aprobado conceder un indulto parcial a Juana Rivas. La mujer había sido condenada por no entregar sus hijos a su exmarido Francesco Arcuri, a quien denunció por malos tratos. La concesión del Consejo de Ministros hace que su pena quede reducida a un año y tres meses, la mitad de los dos años y medio iniciales. Además, se le conmuta la pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad por una pena de 180 días de trabajo en beneficio a la comunidad. Una medida reclamada por la defensa de Rivas favorece a la granadina a la hora de luchar por la custodia de sus hijos, juicio que arranca el 19 de noviembre en la Corte de Apelación de Cagliari, situada en la isla de Cerdeña. Eso sí, este indulto quedaría condicionado a que la mujer no comenta un delito contra los derechos y deberes familiares en el plazo de cuatro años desde la publicación de este. El indulto completo fue negado por el Tribunal Supremo, donde ocho de sus 16 miembros votaron en contra de este. No obstante, la Fiscalía dio un informe favorable a la medida excepcional aprobada en Moncloa, ya que permite concluir con un procedimiento penal abierto "contra una madre que solo quiere defender a sus hijos de un maltratador", indican desde la institución.Juana Rivas se presentó voluntariamente el 11 de junio de 2021 en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir su condena una vez fue confirmada. El centro ordenó que no ingresará en prisión, sino que estuviera en casa con pulsera telemática. La mujer obtuvo el tercer grado porque se trataba de su primer delito, la condena no superaba los cinco años y la causa tenía una antigüedad de más de tres años.Cuestiones tratadasLa medida ha sido presentada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez ha comparecido junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, y la ministra de Educación, Pilar Alegría.Moncloa ha dado paso a dos proyectes de ley. Primero, una normativa para la protección de consumidores y usuarios en relación a la atención al cliente. Con esta se garantizará una atención personalizada y gratuita y se exigirá a las grandes empresas la presencia de personal para estos menesteres, además de contestadores. La segunda es un nuevo reglamento para las telecomunicaciones. Servirá para garantizar la inversión y la regulación de su integridad y seguridad.Por otro lado, se ha aprobado un real decreto para la disposición de 360 millones de euros para fomentar la conectividad de centros de interés, colectivos vulnerables y edificios construidos antes de 2020. Además, se distribuirán 134 millones para acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas en tema de investigación y 174 millones para un transporte más sostenible.En el ámbito laboral, Díaz ha presentado un plan estratégico para la modernización del sistema de inspecciones de trabajo. "Cambiamos el paradigma y nos anticiparemos a los problemas que nos podamos encontrar", ha señalado la ministra de Empleo. Por otro lado, se crearán dos oficinas, una relacionada con las discriminaciones perpetradas en el mercado laboral y otra con el fraude en las relaciones laborales. Además, Díaz ha comentado el acuerdo entre Gobierno y sindicatos sobre la subida de las cotizaciones sin la patronal.A nivel educativo, el Gobierno invertirá 670 millones de euros en la creación de 65.382 plazas de educación infantil de titularidad pública y 87,7 millones de euros para el reciclaje del profesorado. A su vez, se ha aprobado el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación de Secundaria y Bachillerato. "Hacemos hincapié en la evaluación continua. La repetición no es la solución", señala Alegría. Una norma que permite obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspendida y que rebajará la tasa de repetición de curso. Los exámenes de recuperación quedan eliminados en la ESO, aunque se mantienen en Bachillerato.

