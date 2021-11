https://mundo.sputniknews.com/20211116/eau-estima-en-70-centavos-por-litro-el-precio-justo-de-la-gasolina-1118302311.html

EAU estima en 70 centavos por litro el precio justo de la gasolina

ABU DABI (Sputnik) — El precio justo de la gasolina en el mundo debe ser de 70 centavos por litro, todo lo que está por encima es resultado de impuestos...

Al Mazrouei opinó que la acusación de Estados Unidos de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) manipula los precios del petróleo y es responsable del alto costo de la gasolina en el país "es injusta"."Si pagas más que eso, no nos culpes. Todos estos son impuestos excesivos que existen en un país en particular", enfatizó.Comentó también que países como la India y otros deberían reducir estos impuestos para aliviar la presión sobre los consumidores."Si los precios son 200% o 300% más altos que el precio real de las materias primas, teniendo en cuenta los beneficios, entonces es esto en lo que esos países necesitan pensar", subrayó.El ministro aseguró que si la OPEP y la alianza OPEP+ no existieran, en el mercado del petróleo ocurriría lo mismo que en el del gas.Estados Unidos ha pedido recientemente que la OPEP+ estabilice el mercado, debido a los altos precios del petróleo que, según Washington, han hecho que la gasolina en el país sea más cara.Las autoridades estadounidenses esperan que un crecimiento más intenso de la producción de la alianza ayude a resolver el problema del costo del combustible. Sin embargo, la OPEP+ sigue sin cambiar su estrategia.En octubre pasado el precio medio de la gasolina en EEUU alcanzó su punto máximo desde 2014, al tocar los 3,24 dólares. El récord se estableció en 2008, cuando el precio medio subió a 4,114 dólares por galón.

