Comienza la preventa para Lollapalooza Argentina 2022, te decimos cuánto cuestan los boletos

El festival Lollapalooza Argentina 2022 contará con la participación de más de 100 artistas nacionales e internacionales durante sus tres días de duración. 16.11.2021, Sputnik Mundo

La mañana del 16 de noviembre comenzó la preventa para la séptima edición del Lollapalooza Argentina, el evento musical que reúne a más de 300 mil personas año tras año. Luego de una larga espera debido a la pandemia por COVID-19, el show regresa con un impresionante line-up internacional.El festival de música más importante de Argentina se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de marzo de 2022 en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Buenos Aires. En esta ocasión, el mega concierto contará con la presencia de más de 100 bandas y 5 escenarios para deleite del público.Anteriormente, el Lollapalooza estaba programado para los próximos 26, 27 y 28 de noviembre; sin embargo, la contingencia actual cambió los planes. Aun así, los boletos adquiridos para estos días se harán válidos para las nuevas fechas.En caso de que todavía no tengas tus entradas, te damos todos los detalles que necesitas saber al respecto.¿Qué artistas se presentarán en el Lollapalooza?El cartel del evento está encabezado por artistas de todo tipo de géneros musicales, como Miley Cyrus, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Foo Fighters, The Strokes, A$ap Rocky, Martin Garrix, Babasónicos y C. Tangana.Otros invitados importantes son Jhay Cortez, Alessia Cara, Alesso, Alan Walker, Jane’s Addiction, LP, Nicki Nicole y Bizarrap.O bien, si estás abierto al descubrimiento de nuevos grupos musicales, el Lollapalooza será el lugar de lanzamiento de decenas de artistas y bandas independientes.¿Cuánto cuestan los boletos?Las entradas para este evento tienen un costo de 7.500 pesos argentinos y pueden adquirirse a través de la plataforma www.allaccess.com.ar. Esta será la única manera de comprarlos, ya que no habrá puntos físicos de venta.¿Qué otras actividades habrá en el evento?Además de la música, Lollapalooza Argentina 2022 ofrecerá toda clase de experiencias culturales para sus asistentes, quienes serán testigos de nuevas propuestas en arte, diseño, ecología y gastronomía.Sé parte de actividades como el Lolla Food si tienes interés en las últimas tendencias culinarias o el Espíritu Verde si estás en busca de un estilo de vida más sustentable. También se habilitará un espacio llamado Kidzapalooza para los más pequeños de la familia.

