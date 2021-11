https://mundo.sputniknews.com/20211116/captan-el-momento-exacto-del-derribo-de-un-helicoptero-mi-35-por-un-misil-1118274288.html

Captan el momento exacto del derribo de un helicóptero Mi-35 por un misil

Los guerrilleros del Frente de Liberación Popular de Tigray, en Etiopía, lograron derribar un helicóptero de combate Mi-35 de la Fuerza Aérea del país... 16.11.2021, Sputnik Mundo

La fecha exacta del suceso se desconoce, pero se informa que el ataque se produjo la semana pasada. En las imágenes se puede ver cómo el helicóptero vuela a una baja altitud al lado de unas colinas. Junto a él, hay otro helicóptero, que da la vuelta instantes antes del derribo.El momento preciso del lanzamiento del misil no se muestra, pero lo más probable es que se trata de un sistema de misiles portátil, como un Strela o Igla. Tras un destello el helicóptero se desploma al suelo envuelto en llamas.Tomando en consideración lo rápido que se desenvolvieron los hechos, los pilotos prácticamente no tuvieron oportunidad alguna de salvarse. En vista de los enfrentamientos que están teniendo lugar en la región, no está clara la razón por la que los pilotos no emplearon medidas defensivas, como las bengalas, que podrían haber desviado al misil.En lo que va del conflicto, este ya es el segundo Mi-35 que pierde la Fuerza Aérea de Etiopía. El anterior derribo tuvo lugar en abril de este año, y en aquel caso los tres miembros de la tripulación fallecieron. Según algunos analistas, actualmente la aviación estatal puede emplear ahora un total de 16 helicópteros Mi-24 y Mi-35.Aparte de los helicópteros, los militares etíopes también han perdido un caza MiG-23 de fabricación soviética y un avión de transporte C-130 Hercules estadounidense.

