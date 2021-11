https://mundo.sputniknews.com/20211116/brasil-aplicara-una-dosis-de-refuerzo-contra-el-covid-19-a-toda-la-poblacion-adulta-1118291209.html

Brasil aplicará una dosis de refuerzo contra el COVID-19 a toda la población adulta

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil aplicará una dosis de refuerzo contra el COVID-19 a todos los mayores de 18 años, informó el ministro de Salud, Marcelo... 16.11.2021, Sputnik Mundo

Hasta ahora, sólo estaban recibiendo la tercera dosis los mayores de 60 años, los inmunosuprimidos y el personal que trabaja en hospitales y centros de salud.Según el ministro, en noviembre ya hay más de 12,4 millones de brasileños aptos para recibir la dosis de refuerzo.El Ministerio de Salud también anunció una campaña informativa del 20 al 26 de noviembre para estimular que los brasileños que no lo han hecho completen la pauta de las vacunas, ya que hay 21 millones de personas que no recibieron la segunda dosis.Según los datos más recientes del ministerio, del 15 de noviembre, el 58,8% de todos los brasileños (no sólo adultos) están totalmente inmunizados contra el COVID-19, lo que equivale a más de 125,5 millones de personas.La dosis de refuerzo de momento se aplicó en 12 millones de personas, el 5,6% de la población.

