Yolanda Díaz planta la semilla para un frente amplio a la izquierda del PSOE

Con la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, cinco mujeres de distintos partidos se dieron un baño de masas en Valencia en un acto que busca plantar la semilla para que las izquierdas alternativas acaben presentando un único ticket electoral.Junto a Yolanda Díaz (de la coalición Unidas Podemos) estuvieron presentes Ada Colau (alcaldesa de Barcelona, del partido Cataluña en Común), Mónica Oltra (vicepresidenta de Valencia, de la formación progresista Compromís), Mónica García (del partido Más Madrid, donde es la líder de la oposición) y Fátima Hamed Hossain (una política ceutí del partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía).Caminar juntasEl acto —celebrado bajo el título de Otras Políticas— no dejó ningún anuncio acerca del posible lanzamiento de una plataforma electoral que aglutine a sus partidos, pero sí gestos que allanan el camino para ello. Las participantes representan a formaciones diferentes, pero se mostraron dispuestas a caminar juntas. De forma literal. Las cinco líderes hicieron que la expresión tomara cuerpo dando un paseo cogidas del brazo por la calle, dejando una foto que rápidamente se convirtió en el centro gravitatorio de la conversación política en España.Después del paseo llenaron el teatro Olympia de Valencia, en un acto que, más que un mitin, parecía una reunión informal. Las cinco participantes no se turnaron para ofrecer discursos desde un atril, sino que conversaron entre ellas sentadas en sofás, ayudando a crear una sensación de complicidad e intercambio entre opciones diferentes.La ausencia de PodemosUna de las notas destacadas del acto es la ausencia de dirigentes de Podemos, el partido que rompió el tablero político de España en 2014. Yolanda Díaz forma parte de su órbita política, pero de forma indirecta, ya que no participa en sus órganos internos.De hecho, formalmente ni siquiera pertenece a la formación morada, ya que ella es miembro del Partido Comunista, que se integra en Izquierda Unida, que a su vez se integra, junto a Podemos, en la coalición Unidas Podemos.Más allá de esta sopa de letras —que en parte sirve para explicar el calibre de la fragmentación de la izquierda española—, la ausencia de representantes de Podemos es un signo de los tiempos, un intento por dejar atrás el hiperliderazgo de su antiguo líder y fundador, Pablo Iglesias, para abrir paso a caras nuevas capaces de ofrecer algo diferente a una marca electoral estancada pese al hito que supuso su entrada en el Gobierno.En cualquier caso, todo parece un movimiento calculado. Podemos se quedó al margen, pero desde la formación morada afirman que la comunicación con Díaz es constante e incluso aplauden la celebración del acto de Valencia.Punto de partidaLa experiencia de los últimos años anima a no descartar ningún escenario, pero las encuestas son un crudo recordatorio de que ahora mismo, por mucho que se quieran unir las izquierdas alternativas al PSOE, siguen estando muy lejos de poder competir con Pedro Sánchez.Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el ticket electoral de Unidas Podemos obtendría el 11,8% de los votos en las próximas elecciones, siendo la cuarta opción más votada. Esto es incluso menos del 12,08% obtenido en 2019.Pese al escenario de partida adverso, el propio Pablo Iglesias se mostró optimista sobre el potencial de una eventual plataforma de la izquierda alternativa para cambiar la "correlación de fuerzas" con el PSOE. En declaraciones a RAC1, afirmó que "hay una gran expectativa social" y pidió "dar forma a esa ilusión" en torno de la figura de Yolanda Díaz, convecido de que "hay muchas posibilidades de que en este país tengamos [por primera vez] una presidenta del Gobierno".En cualquier caso, Iglesias advirtió que las opciones de relanzar el espacio político de la izquierda no pasan por "sumar diferentes caras", sino por "construir un discurso que reilusione a mucha gente hablando de política y no tanto de nombres o siglas".

