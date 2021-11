https://mundo.sputniknews.com/20211115/ultramaratonista-uruguayo-vence-al-bosque-y-a-pie-grande-con-record-en-los-700-km-en-eeuu-1118266434.html

Ultramaratonista uruguayo vence al bosque y a Pie Grande con récord en los 700 km en EEUU

MONTEVIDEO (Sputnik) — El ultramaratonista uruguayo Aníbal Lavandeira se convirtió en el segundo ganador de la carrera The Swamp Fox Ultra, una competencia de... 15.11.2021, Sputnik Mundo

El corredor contó a la Agencia Sputnik que venció una lesión en un dedo de un pie, las noches cerradas en el parque nacional Francis Marion, en Carolina del Sur (sureste), y las advertencias sobre la presencia de osos y hasta de Pie Grande para terminar la dura competencia en 154 horas, por debajo de la meta de 160 horas.Lavandeira, de 52 años, se preparó durante meses para esta exigente competencia, una de las más duras del mundo y en la cual fue el único participante en los 700 kilómetros.Los requisitos para correrla van desde competencias de varias distancias a análisis de salud hasta último momento, y por ello de 25 aspirantes al principio de la inscripción solo quedó el uruguayo.El primer ganador de la competencia había sido James Delorme en 2020.Además de la resistencia propia y la distancia, los competidores también tienen que convivir durante varios días y noches con sus miedos.La carrera fue más dura de lo esperado por una lesión en un dedo del pie que el corredor sufrió ya la primera noche."Me pegué contra una raíz y eso a nivel mental me hizo cambiar bastante, me hizo correr todos los días con mucho dolor (...) Era un suelo muy escabroso, muy complicado, con mucha raíz, con muchas piñas, con mucha cosa en el suelo que me afectó tobillos, planta del pie, una carrera durísima", explicó.Las noches también fueron duras, con temperaturas de cero grado y muy oscuras, agregó.Recién a las 11 de la mañana "levantaba la temperatura y a las 18:00 ya bajaba tremendamente, el bosque es muy tupido, amanece a las siete de la mañana pero oscurece ya a las 17, había mucha noche (...) Fue una carrera de bosque eterna, donde me perdí varias veces, debo de haber hecho varios kilómetros más", contó."Fuiste tres horas más rápido que el último ganador, es una de las carreras más duras de Norteamérica y le pateaste el trasero", le dijo el organizador de la competencia a Lavandeira al entregarle el premio.Ahora, el uruguayo planea descansar unos días junto a su familia en Miami (Florida, sureste) y luego regresar a su país para retomar los entrenamientos.Para 2022 analiza aceptar una invitación para correr en Alemania una carrera de 1.000 kilómetros por rutas secundarias en 11 o 12 días, mientras que para el año siguiente su meta sería una competencia en Australia compuesta de tres carreras de 2.000, 1.800 y 1.200 kilómetros que se cubren en entre 15 días y un mes y medio.

