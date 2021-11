https://mundo.sputniknews.com/20211115/sufres-de-aracnofobia-con-este-truco-infalible-te-olvidaras-para-siempre-de-las-aranas-1118237317.html

¿Sufres de aracnofobia? Con este truco infalible te olvidarás para siempre de las arañas

¿Sufres de aracnofobia? Con este truco infalible te olvidarás para siempre de las arañas

El miedo a las arañas es más común de lo que se cree. Sin embargo, sacar a este indeseado huésped del hogar podría ser una tarea nada fácil. Es por eso que... 15.11.2021, Sputnik Mundo

¿Cuál es ese mágico ingrediente? El jugo del limón. Este sencillo antídoto para mantenerlas alejadas fue puesto a prueba por Denise O’Donoghue, quien contó sus experiencias al medio Irish Examiner.Esta aracnofóbica decidió poner a prueba al limón y limpió las ventanas a profundidad: desde el alféizar exterior de la ventana, el interior de la misma mientras estabas abierta y el interior del vidrio también, "solo para estar segura"."No exagero cuando digo que pasaron años antes de que una araña se atreviera a poner un pie en mi habitación de nuevo y cuando me mudé a mi propia casa inmediatamente hice el mismo tratamiento a esas ventanas también. Si eres más paranoico, incluso podrías limpiar las puertas delantera y trasera", afirmó esta orgullosa escritora.A pesar de que confiesa no estar muy segura de la frecuencia con la que realiza este procedimiento, asegura que lo hace mínimo una o dos veces al año, especialmente cuando llega el invierno, "cuando mi cálido hogar parece aún más acogedor".Si eres de los que no puede ni ver una araña, puedes intentar probar esta solución. ¿Conoces otro remedio? Compártelo con nosotros en los comentarios.

