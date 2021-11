https://mundo.sputniknews.com/20211115/solta-la-panza-y-compartela-en-tus-redes-1118264557.html

Soltá la panza y compártela en tus redes

Soltá la panza y compártela en tus redes

Mujeres buscan ir contra los estándares de perfección y belleza, y copan las redes con imágenes que las muestran tal cual como son.

2021-11-15T22:10+0000

2021-11-15T22:10+0000

2021-11-15T22:10+0000

zona violeta

mujeres

imagen

belleza

género

feminismo

verano

delgadez

sobrepeso

perfección

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1118265822_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_32a9d4716b49f9dd79dbc21f1b6c8586.jpg

Soltá la panza y compártela en tus redes Lucir un traje de baño con un cuerpo perfecto es una constante en redes sociales en épocas de altas temperaturas. La presión de muchas mujeres por alcanzar ese ideal de belleza afecta su personalidad. "Hermana, soltá la panza" es una campaña que busca naturalizar lo que se puede considerar una "imperfección" o sobrepeso, y llama a aceptarse a sí misma.

Miles de mujeres de varios países latinoamericanos se sumaron a la campaña lanzada en redes sociales desde Argentina, pero que trasciende fronteras.Las participantes empezaron a compartir sus testimonios, a confesar que luego de ver y unirse a esta campaña, empezaron a ponerse ropa que antes no se animaban. Indican que esta forma de expresarse les permitió superar autocensuras y aceptarse tal cual son, según se observa en la cuenta de instagram Mujeres Que No Fueron Tapa."Cuando te empezás a ver en otras, te podés dar cuenta de que eso que sentís no tiene que ver con vos, no sos vos la que está mal, no es tu cuerpo el que está mal", dijo a Zona Violeta la fundadora de este proyecto, la argentina Lala Pasquinelli.La convocatoria se enfoca principalmente en las mujeres porque sus creadoras explican que el mandato de belleza funciona de modo muy diferente según el género.A nivel social, "encajar en un ideal de belleza para la mujer es constitutivo de la identidad femenina, algo que no le ocurre a un hombre si tiene panza", según Pasquinelli.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mujeres, imagen, belleza, género, feminismo, verano, delgadez, sobrepeso, perfección, аудио