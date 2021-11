https://mundo.sputniknews.com/20211115/rusia-dispuesta-a-mediar-entre-ue-y-bielorrusia-en-la-crisis-migratoria-1118258083.html

Rusia dispuesta a mediar entre UE y Bielorrusia en la crisis migratoria

Rusia dispuesta a mediar entre UE y Bielorrusia en la crisis migratoria

Rusia tiende la mano para facilitar una solución en la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. En Argentina, el oficialismo pierde las... 15.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-15T17:05+0000

2021-11-15T17:05+0000

2021-11-15T17:05+0000

octavo mandamiento

rusia

eeuu

ucrania

polonia

otan

ue

bielorrusia

sanciones

migrantes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1118258050_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_d9056a9aa15e00fa6677429e85872db2.png

Rusia dispuesta a mediar entre UE y Bielorrusia en la crisis migratoria Rusia dispuesta a mediar entre UE y Bielorrusia en la crisis migratoria

Rusia tiende la manoDe cara a la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia y la falta de deseo de los países comunitarios de buscar soluciones a este problema humanitario en comunicación directa con Minsk, Moscú podría hacer de intermediario entre Bielorrusia y la UE, anunció este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Moscú podría actuar "en este caso de manera excepcional como intermediario en las negociaciones, lo que ya está haciendo parcialmente", indicó Peskov, respondiendo a la pregunta de los periodistas sobre cómo Rusia podría promover una solución a la crisis de migrantes.Recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ya mantuvo contactos tanto con la canciller federal de Alemania en funciones, Angela Merkel, como con el líder bielorruso, Alexandr Lukashenko.Además, Peskov destacó que Moscú considera incorrecto responsabilizar plenamente de la crisis actual a Lukashenko, porque, explicó, los migrantes llegan a Bielorrusia porque este país tiene un régimen sin visados de la UE.Al mismo tiempo, el portavoz del Kremlin señaló que en medio de esa crisis migratoria nadie quiere pensar en "los ideales del humanismo compartidos por los países europeos" ni en "la suerte de estos miles de personas, refugiados, que llevan en la frontera desde hace casi una semana con un tiempo de mucho frío".Por su parte, Bielorrusia aseguró que no está interesada en ningún conflicto en su frontera estatal, declaró este lunes el presidente bielorruso a la agencia oficial Belta."Yo quisiera reiterar una vez más: no queremos ningún conflicto en nuestra frontera estatal, esto es absolutamente perjudicial para nosotros", dijo Lukashenko.El mandatario compartió las conclusiones de algunos periodistas de que "Polonia necesita este conflicto"."Los problemas internos, así como con la Unión Europea son más que suficientes, y comienza este tumulto y ya se producen disparos en la frontera estatal", enfatizó el líder bielorruso.Poco antes, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia denunció que la decisión de Polonia de concentrar 15.000 soldados, tanques, medios de defensa antiaérea y otras armas pesadas cerca de la frontera bielorrusa no puede considerarse una respuesta adecuada a la crisis migratoria.La entidad castrense considera que puede tratarse de la creación de grupos de tropas de ataque, y enfatizó que las acciones del Ejército polaco contradicen todos los acuerdos internacionales y bilaterales.Polonia hace llamado a la OTANPolonia, por su parte, aumentó el número de tropas de seguridad tras la aparición de un campamento espontáneo de refugiados en la frontera polaco-bielorrusa, en la región bielorrusa de Grodno, en el que se encuentran unas 2.000 personas.Además, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, polaco exige "acciones concretas" de la OTAN en la frontera con Bielorrusia.El jefe del Gabinete cree que las palabras ya no pueden resolver la situación en la frontera con Bielorrusia, por lo que considera necesaria la intervención de la OTAN para mitigar la crisis migratoria, según afirmó en una entrevista con la agencia PAP.De acuerdo con Morawiecki, en sus conversaciones con Letonia y Lituania este fin de semana se abordó la posibilidad de invocar el artículo 4 de la OTAN, que prevé que los países aliados se consultarán cuando alguno de los miembros considere que su integridad territorial está siendo amenazada.Asimismo, el mandatario señaló que, en el marco de la próxima cumbre del Consejo Europeo, solicitada por Polonia, se estudiará ampliar las sanciones contra Minsk, entre ellas, el cierre total de la frontera.UE responde con más sancionesY la UE hizo caso al llamamiento del premier polaco.Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron este lunes un nuevo marco legal para impulsar la quinta ronda de sanciones contra Bielorrusia por el papel del Gobierno del presidente del país, Alexánder Lukashenko, a la hora de, supuestamente "instrumentalizar" a migrantes indocumentados en la frontera con Polonia que esperan entrar a la Unión Europea, suceso considerado por Bruselas como un "ataque híbrido".Y también con insistencia en Europa barajan la versión de que detrás de Lukashenko está el presidente ruso, Vladímir Putin, quien una vez más expuso el estado real de cosas en una entrevista concedida este fin de semana al canal Rossiya 1.Putin considera que los países europeos "son culpables" de la situación con los migrantes en la frontera bielorruso-polaca "tanto por motivos políticos, como por militares y económicos".El mandatario asegura que en Europa "han creado las condiciones para que miles y cientos de miles de personas se dirijan ahí", pero "ahora buscan a los culpables para eximirse de la responsabilidad por los actuales acontecimientos".Putin ha subrayado que Moscú no tiene nada que ver con la crisis fronteriza y ha vinculado las acusaciones lanzadas contra Gobierno ruso al "deseo de cargar a los demás con la propia culpa"."Cuando escuchamos las declaraciones o las acusaciones dirigidas contra nosotros, quiero decirles a todos: ocúpense de sus propios problemas internos, no deleguen en nadie sus propios asuntos, que deben ser tratados por sus respectivas instituciones correspondientes", señaló el presidente ruso.Al mismo tiempo, Putin recalcó que Rusia está dispuesta a facilitar la solución a la complicada situación, si en algo depende de las autoridades rusas.Actualmente, más de 3.000 personas se congregan en la zona fronteriza, adonde han llegado, pese a la amenaza del invierno inminente, con la esperanza de poder entrar en el territorio europeo. Alrededor de 500 de los migrantes son niños.El conflicto de Ucrania, alimentado por EEUU, podría agravar la crisis migratoria en el este de EuropaEn medio de la crisis migratoria que se desarrolla en la frontera con Bielorrusia y la Unión Europea –fruto de las campañas "políticas, militares y económicas" de Occidente contra países como Siria, Afganistán e Irak, según denunció el presidente ruso, Vladímir Putin– EEUU está alimentando el conflicto en el este de Ucrania, suministrando armas a Kiev.Un conflicto que conllevó a que Rusia acogiera a alrededor de 2,5 millones de refugiados de Donbás, donde el actuar norteamericano y de sus aliados podría intensificar drásticamente la huida de su población.En este contexto, el analista español Javier Colomo Ugarte denuncia la hipocresía de Occidente, subrayando que es clara la relación entre sus políticas belicistas y oleadas migratorias como la en la frontera con Bielorrusia, al tiempo que Washington y sus socios no tienen ningún inconveniente en culpar al otro, responsabilizando en este caso a Bielorrusia o Rusia.Argentina y las claves de la derrota del oficialismo en las legislativasLa derrota del oficialismo en las legislativas de medio término se debe también al desastroso legado del macrismo, sobre todo en lo económico, al tiempo que el Gobierno de Alberto Fernández tuvo que afrontar la pandemia del COVID-19, que "jugó en contra de las autoridades" en todo el mundo. Lo opina el analista Eduardo Luis Moggia.Para Moggia, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Mar del Plata, la gestión del oficialismo argentino ha tenido "mala prensa" desde el primer momento, donde el "cansancio" de la ciudadanía por la cuarentena tampoco contribuyó a fortalecer la imagen del Gobierno.Un "desgaste" que fue agravado también por la campaña desatada contra la llegada de la vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V, señaló el también consultor en Relaciones Internacionales, al denunciar en este contexto "intereses de laboratorios de EEUU, Alemania e Inglaterra".Al mismo tiempo, Moggia reconoció errores de Alberto Fernández, entre ellos sus "desaciertos en la política económica", la incertidumbre respecto a "qué se va a hacer con el Fondo Monetario Internacional", así como respecto al rumbo de la política exterior de la nación suramericana.Al término de la entrevista, Moggia alertó que la vuelta de la derecha al poder sería "catastrófica" para el país.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

ucrania

polonia

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, ucrania, polonia, otan, ue, bielorrusia, sanciones, migrantes, crisis, аудио