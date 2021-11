https://mundo.sputniknews.com/20211115/polemico-proyecto-en-paraguay-propone-separar-vacunados-de-no-vacunados-para-acceder-a-discotecas-1118265054.html

Polémico proyecto en Paraguay propone separar vacunados de no vacunados en discotecas

Polémico proyecto en Paraguay propone separar vacunados de no vacunados en discotecas

La iniciativa, lejos de tener el apoyo de los dueños de los establecimientos, generó rechazo en el sector, que, tras ser fuertemente golpeado por la pandemia... 15.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-15T19:38+0000

2021-11-15T19:38+0000

2021-11-15T19:39+0000

américa latina

paraguay

ley

restaurante

propuesta

discoteca

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107491/64/1074916465_0:121:1921:1201_1920x0_80_0_0_4049cfcacb029aec7c77ffbd5c99dc9f.jpg

Presentada por el diputado Hugo Ramírez, del oficialista Partido Colorado, la medida busca proteger el derecho a la salud y evitar contagios entre vacunados y no vacunados contra el COVID-19. Pretende aplicarse en restaurantes, pubs, discotecas, bares, casinos, casas de juegos, hoteles y similares.El proyecto de Ley busca establecer áreas delimitadas para vacunados y otras, para no vacunados. Ramirez comparó la iniciativa con las salas destinadas para fumadores.En una primera etapa se apunta a permitir el ingreso al establecimiento sin importar la condición de vacunación, mientras que una segunda no permitirá el acceso a quienes no estén inmunizados a sectores como el transporte público.Es así que 40 gremios de distintos rubros enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, para manifestar su desaprobación del proyecto que está en curso.La negativa parte de que el sector se vió profundamente afectado por la pandemia y cumplir con la normativa requerirá realizar inversiones adicionales.Los dueños de los establecimientos alegan que se cumplieron los protocolos y los decretos presidenciales para hacer frente al COVID-19. A su vez, afirman que no han habido casos de contagios durante la pandemia en hospedajes o eventos gastronómicos, a pesar de que los aforos impuestos fueron más restrictivos para el sector.El proyecto, según entienden, desalienta el turismo, visibiliza la falta de gestión por parte del Gobierno y del Ministerio de Salud ante la crisis sanitaria y genera segregación.En lugar de esta medida, los empresarios proponen una campaña de vacunación masiva donde se facilite el acceso a las dosis en lugares de amplia concurrencia.En la misma línea se apunta a informar a la población a través de los medios de comunicación sobre las respectivas acciones a implementar en esa campaña que apele al esfuerzo solidario para alcanzar los resultados deseados.“Al no ser la vacunación parte de una ley u obligación nacional, este tipo de discriminación puede dar lugar a acciones legales de inconstitucionalidad contra el establecimiento que lo aplique”, manifestaron los empresarios al diario local Hoy.

https://mundo.sputniknews.com/20211112/llegan-a-paraguay-400000-dosis-de-la-vacuna-covaxin-contra-el-covid-19-1118159293.html

https://mundo.sputniknews.com/20211115/dos-laboratorios-paraguayos-solicitan-uso-de-emergencia-de-pildora-para-tratar-covid-19-1118264403.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paraguay, ley, restaurante, propuesta, discoteca, vacunación contra el covid-19