https://mundo.sputniknews.com/20211115/no-solo-el-pescado-las-5-fuentes-de-omega-3-que-tal-vez-no-conocias-1118244074.html

No solo el pescado: las 5 fuentes de omega-3 que tal vez no conocías

No solo el pescado: las 5 fuentes de omega-3 que tal vez no conocías

Los ácidos grasos omega-3, presentes en altas cantidades en el aceite de pescado, son esenciales para el metabolismo, la función cerebral y la salud en... 15.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-15T11:21+0000

2021-11-15T11:21+0000

2021-11-15T11:21+0000

estilo de vida

💗 salud

🥚 alimentación

omega 3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1118244000_682:288:2977:1579_1920x0_80_0_0_963adbba23db0131586cf9beabcd1086.jpg

1. El aceite de canolaEl aceite de canola es uno de los aceites con mayor cantidad de omega-3, con sus 11%. También es rico en ácidos omega-6 y aporta altas cantidades de ácidos grasos monoinsaturados (64%).Una buena fuente de vitaminas E y K, minerales y antioxidantes, este alimento es muy beneficioso para nuestro sistema cardiovascular, por lo que ha sido bautizado como el aceite del corazón. Los médicos aconsejan consumir alrededor de 19 gramos (1,5 cucharadas) de aceite de canola a diario para reducir el riesgo de sufrir un ataque al corazón.2. Las semillas de linoEste producto también es rico en omega-3. Las semillas de lino también son una buena fuente de fibra y son capaces de disminuir el colesterol en la sangre: para obtener buenos resultados, es necesario consumir entre 30 y 50 gramos de lino al día.Y para aprovechar sus beneficios al 100%, es necesario tomar en cuenta que las semillas pierden parte de ácido cuando estén tostadas. También es necesario masticarlas bien o simplemente molerlas: en el caso contrario, los omega-3 no serán absorbidos por el organismo.3. Los frijolesNo solo son nutritivos, sino también son una fuente perfecta de omega-3. Por ejemplo, tan solo una media taza de frijoles negros tiene 90 miligramos de este ácido graso.Todos los tipos de frijoles son una increíble fuente de nutrientes para los veganos, pues aportan grandes cantidades de minerales, vitaminas, proteínas y fibra. También ayudan a regular el azúcar en sangre y proporcionan antioxidantes.4. Las semillas de chíaEste alimento goza de gran popularidad entre quienes llevan un estilo saludable. Contiene alrededor de 4 gramos de omega-3 por cada 100 gramos. Los ácidos grasos permiten reducir el nivel de colesterol en la sangre y, por consecuencia, ayudan a prevenir la aterosclerosis.Las semillas de chía también pueden ser de gran ayuda a quienes quieren bajar de peso, y es que aceleran el metabolismo y facilitan la digestión. También sacian el apetito y ayudan a quemar grasa.5. Las nuecesAdemás de ser uno de los alimentos más deliciosos y saludables, este fruto seco destaca por altas cantidades de omega-3 (más de 6 gramos por cada 100). También es rico en otros nutrientes como vitaminas, proteínas, minerales y antioxidantes esenciales para la salud.No obstante, ten en cuenta que es un alimento bastante calórico, por lo que no se recomienda comer más de cinco nueces al día si no quieres ganar peso.

https://mundo.sputniknews.com/20210925/mejor-que-el-aceite-de-oliva-estos-son-los-mas-saludables-para-cocinar-1116430808.html

https://mundo.sputniknews.com/20210624/los-principales-beneficios-del-frijol-para-tu-salud-1113515501.html

https://mundo.sputniknews.com/20211104/las-razones-para-agregar-cuatro-frutos-secos-a-tu-dieta-diaria-1117875269.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, 🥚 alimentación, omega 3