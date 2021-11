https://mundo.sputniknews.com/20211115/messi-inspecciona-el-primer-camion-a-hidrogeno-que-correra-en-el-rally-dakar--video-fotos-1118235699.html

Messi inspecciona el primer camión a hidrógeno que correrá en el Rally Dakar | Video, fotos

Messi inspecciona el primer camión a hidrógeno que correrá en el Rally Dakar | Video, fotos

Los organizadores del legendario Rally Dakar planean que el evento se vuelva completamente ecológico para el año 2030 y por ello piden a los participantes que... 15.11.2021, Sputnik Mundo

Y no es para menos, pues el camión que planean enviar a la carrera de 2022 es el primer vehículo en la historia del evento que emplea solo el hidrógeno como combustible. Como parte de su campaña promocional, Gaussin llevó su creación a la cancha del club Paris Saint-Germain, donde esta fue inspeccionada entre otros por Leo Messi.El H2 no es el único camión a hidrógeno de la empresa, que tiene, de hecho, previsto introducir próximamente una gama de ocho modelos de camiones de nueva generación. ¿Y qué mejor modo de demostrar las capacidades de sus camiones, que participar en uno de los rallies más duros del mundo?Desde el nacimiento de los vehículos motorizados los deportes del motor eran un lugar para poner a prueba los autos más fiables y rápidos. Hoy en día todo es igual, pues muchas de las tecnologías que vemos a diario en nuestros coches provienen precisamente del mundo de los deportes. Para Gaussin, lograr que su camión H2 sobreviva a la carrera sería una buena muestra de que también son capaces de poner sobre la carretera un camión fuerte.La empresa es francesa, pero acudió a los diseñadores de la mítica oficina de diseño italiana Pininfarina, que es conocida por haber creado los exteriores de los autos deportivos más conocidos del mundo. Aunque el H2 no comparte la apariencia de coches superdeportivos, proyecta potencia y capacidad gracias a su diseño.Ahora solo queda esperar a la propia carrera, que se celebrará en enero de 2022 en Arabia Saudí y durará prácticamente dos semanas. El trayecto total tendrá una longitud de unos 7.000 kilómetros, de los cuales, 4.000 serán etapas especiales.

