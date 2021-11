La Iglesia española pide perdón por corrupción e incoherencias en la institución

https://mundo.sputniknews.com/20211115/la-iglesia-espanola-pide-perdon-por-corrupcion-e-incoherencias-en-la-institucion-1118253613.html

"No tememos afrontar temas como la falta de fe y la corrupción dentro de la Iglesia, que nos duelen muy de veras, y pedimos perdón a Dios, a las víctimas y a la sociedad, a la par que trabajamos por su erradicación y prevención", afirmó el obispo y cardenal español con motivo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.Omella, que es también arzobispo de Barcelona, pronunció un discurso en el que admitió que la fe "está perdiendo presencia" en España a causa de las "inconsistencias internas de la Iglesia y de los cristianos", además de los propios pastores.El presidente de la Conferencia Episcopal no se refirió a ninguno de los casos que afectan a la Iglesia española, que el pasado abril admitió por primera vez la existencia de 220 denuncias por abusos sexuales a menores contra sacerdotes.Los datos se hicieron públicos poco después de que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, acusara a la institución en sede parlamentaria de haber sido "cómplice" al "encubrir la violencia sexual hacia los niños".En España, la Iglesia no contempla de momento llevar a cabo una investigación interna para conocer el alcance real de estos delitos, tal como hicieron los obispos en Francia y anunciaron recientemente los de Portugal.

