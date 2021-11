https://mundo.sputniknews.com/20211115/gobierno-y-sindicatos-en-espana-pactan-subir-la-cotizacion-para-garantizar-pensiones-1118265357.html

Gobierno y sindicatos en España pactan subir la cotización para garantizar pensiones

BARCELONA (Sputnik) — El Gobierno de España llegó a un acuerdo con los sindicatos del país para garantizar las pensiones de jubilación de la generación 'baby... 15.11.2021, Sputnik Mundo

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció a través de un comunicado el pacto con los sindicatos "para concretar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) recogido en el acuerdo firmado el pasado 1 de julio dentro del primer bloque de la reforma de pensiones".El mecanismo consensuado establece que a partir de 2023 y durante 10 años las empresas y trabajadores aporten un 0,6% adicional de cotización con el objetivo de sostener el sistema de pensiones.La aportación "actuará como 'válvula de seguridad' del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050", afirmó el Ministerio de Seguridad Social.Si no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.El acuerdo obtuvo el visto bueno de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), pero fue rechazado por las organizaciones que agrupan a los empresarios.La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) manifestaron que el plan es "insuficiente" y que "no garantiza el equilibrio del sistema" en el futuro.

