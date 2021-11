https://mundo.sputniknews.com/20211115/espana-se-clasifica-para-el-mundial-de-futbol-de-2022-1118241121.html

España se clasifica para el Mundial de Fútbol de 2022

La selección española sufrió para superar a Suecia en Sevilla. 1-0 fue el resultado final de un encuentro agónico. Resultado que les otorga la clasificación... 15.11.2021, Sputnik Mundo

españa

⚽ deportes

fútbol

mundial de fútbol 2022 en catar

la roja

De Sevilla a Doha. La selección española compró un billete en la capital andaluza para participar en el Mundial de Fútbol de 2022. Lo pagó Morata y se lo vendió Suecia, aunque no sin sufrimiento. Y es que La Roja no tuvo su mejor noche en el estadio de La Cartuja.El conjunto entrenado por Luis Enrique saltó al césped con nervios y los músculos agarrotados. Situación que aprovechó su rival. En pocos minutos, los escandinavos impusieron su estilo de juego: defensa y contras. España se desesperaba ante el empujón nórdico. Durante la primera mitad, las ocasiones más claras fueron de los futbolistas que portaban la camiseta amarilla.El arranque de la segunda parte fue similar. Suecia llegaba con peligro y España no. Las ocasiones se repetían y amenazaban la portería de Unai Simón. Mientras, Robin Olsen descansaba bajo palos. El empate a 0 se mantenía en el luminoso y los sudores fríos corrían por los espectadores de La Cartuja. Los ojos se posaban sobre el reloj. Cundía el paso de los segundos.No obstante, La Roja tuvo su oportunidad. Una jugada que empezó en las manos de Unai Simón, siguió por Gavi y Dani Olmo y acabó en los pies de Álvaro Morata. El delantero batió al guardameta sueco en el minuto 86. El sufrimiento se convertía en gritos. Por primera vez, los espectadores españoles respiraban en sus asientos. Morata se transformaba en héroe. Su gol valía la clasificación para el Mundial de Fútbol.La Roja no disfrutó en Sevilla hasta el tanto del futbolista de la Juventus. Agonía previa a la alegría final. En un año, la selección que dirige Luis Enrique viajará a Catar. Su lugar por naturaleza, a pesar de que Suecia lo haya puesto en duda en más de un momento. Y es que montarse a un avión no es gratis.

