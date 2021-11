https://mundo.sputniknews.com/20211115/el-peronismo-unido-disimula-su-tajante-derrota-en-las-elecciones-legislativas-de-argentina-1118266702.html

El peronismo unido disimula su tajante derrota en las elecciones legislativas de Argentina

Más allá de las albricias de cara al público, algo no terminó de ir bien para la coalición gobernante peronista, a juzgar por la difusión en la noche del domingo de un mensaje grabado del presidente, Alberto Fernández, en el que llamó a la oposición a iniciar un diálogo y en el que anunció el inicio de la segunda parte de su Gobierno, como si quisiera dejar la primera parte atrás.El Frente de Todos (FdT) acusó su mayor derrota en el Senado, donde perdió la mayoría que le permitía convocar sesiones sin necesidad de consensar con la oposición. Pasará de tener 41 escaños a 35, cuatro más que el principal bloque opositor de centroderecha, Juntos por el Cambio (JxC), dentro de un recinto que renovaba un tercio de sus 72 bancas.Es la primera vez que un Gobierno peronista pierde el control de la cámara alta desde el regreso de la democracia en 1983.El oficialismo también tuvo un revés en 15 de las 24 jurisdicciones del país, incluida la mayor provincia del país, Buenos Aires (este), aunque la alianza opositora que llevó a la presidencia a Mauricio Macri entre 2015 y 2019 apenas sacó una ventaja de 1,3 puntos porcentuales por sobre el FdT.En apenas dos meses, el Ejecutivo logró descontar la diferencia de más de 4 puntos que le aventajaba JxC en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. Pero la alianza gobernante pierde además en los otros cuatro distritos más poblados del país: Córdoba (centro), la capital, Mendoza (centro-oeste), y Santa Fe (centro-este), siendo estos dos últimos distritos parte del núcleo productivo del país.El oficialismo continuará siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados con 118 diputados, dos menos de los que tiene en la actualidad y dos menos de los que consiguió JxC. Al menos conservará la presidencia de este espacio, con el capital simbólico que representa.Peronismo tocadoEl desenlace de estas elecciones, a juicio del politólogo Pablo Touzon, ratifica el resultado de las PASO de hace dos meses, por más que el Gobierno tuviera una remontada notable en el distrito más importante del país. "Habría que ver hasta qué punto no les benefició la reaparición de Mauricio Macri en el escenario público", dice a la Agencia Sputnik el director de la consultora Escenarios.El revés del peronismo a nivel nacional puede tener un trasfondo más grave, habida cuenta de dónde viene y hacia dónde se dirige. Llegó a obtener un peor resultado en las elecciones legislativas de 2017 y en las de 1985, con la fragmentación de este movimiento en varias listas, pero en esta oportunidad, unido como estaba bajo unas mismas siglas, quedó más de 8 puntos porcentuales por debajo de su principal adversario, casi igual que en las PASO.A dos años de iniciado el Gobierno de Alberto Fernández, y con otros dos años de mandato por delante, no queda claro quién asumirá el liderazgo del peronismo."Parte de la gracia de este movimiento es que mutaba en cada coyuntura histórica", pero la vicepresidenta "blinda ideológica y territorialmente algunas cuestiones esenciales de su propio credo, cosa que no habían hecho otros peronistas", observa el politólogo. Con estos resultados, "el peronismo consolidó una primera minoría más ligada a Cristina, de difícil erosión, pero su activo estratégico es el que le impide crecer hacia afuera".Uno cada tres votos a nivel nacional fue a parar al peronismo. Puede que sea el nuevo límite de este espacio que dominó el Congreso durante los últimos 38 años, en un contexto donde hay pocos resultados económicos de los que presumir y en donde es patente la crisis de liderazgo del jefe de Estado.Touzon recuerda que el peronismo, de la mano de la actual vicepresidenta, perdió en las elecciones legislativas de 2013 y 2017, y en las generales de 2015. "Ganó en 2019 al llamar a la unidad de este movimiento, y al convocar a su peor crítico [Alberto Fernández] y a su peor adversario [Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados]".Pareciera, a este punto, que la capacidad de renovarse del peronismo tiene un límite, y que la de generar coaliciones se agota.Con estas cartas sobre la mesa, lo único seguro es que no hay ningún nombre claro que pueda aspirar a la presidencia en las elecciones generales de 2023. En el principal frente opositor hay muchos aspirantes a liderar esa fuerza, y sobre las principales figuras del peronismo pesa una mala imagen, con un presidente que difícilmente puede pensar hoy en su reelección.La consolidación del Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT) como tercera fuerza a nivel nacional tiene mucho que agradecerle al votante decepcionado con el oficialismo. La irrupción de dos economistas ultraliberales en el tercer puesto en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, por otro, abreva de los dos espacios que dominan la política argentina.El desencanto de buena parte de la población con las opciones actuales, por otro lado, ha quedado en evidencia: la participación electoral, que fue de 71,7%, es la más baja en una elección general desde el regreso de la democracia en 1983.Nadie duda de la difícil gestión económica que el Gobierno tiene por delante, con una inflación que supera el 50% interanual y con una pobreza en la que malvive el 40% de la población, a lo que se añade la negociación inconclusa con el Fondo Monetario Internacional, organismo al que hay que pagar 44.000 millones de dólares.Para sacar leyes en el Congreso, la actual gestión deberá buscar el consenso con otras fuerzas dentro de un recinto en el que la ultraderecha hace su irrupción con al menos cuatro diputados. El 2023 queda muy lejos.

