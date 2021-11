https://mundo.sputniknews.com/20211115/el-inesperado-beneficio-de-la-penicilina-para-el-corazon-de-los-ninos-1118257905.html

El inesperado beneficio de la penicilina para el corazón de los niños

La penicilina suele utilizarse en el tratamiento de infecciones. Un nuevo estudio ha demostrado que también puede ser de gran ayuda a los menores de edad que... 15.11.2021, Sputnik Mundo

La cardiopatía reumática es una enfermedad inflamatoria que ocurre después de una faringitis estreptocócica que no fue tratada adecuadamente y afecta a 40,5 millones de personas. Cada año causa al menos 306.000 muertes. Algunos de sus síntomas son hinchazón e inflamación en el corazón, especialmente en las válvulas cardíacas. En casos más graves, puede dar lugar a un ataque al corazón.Un equipo de investigadores de Australia, EEUU y Uganda llevó a cabo un estudio para determinar si la cardiopatía reumática puede ser tratada con la penicilina.En el experimento participaron 818 niños ugandeses de edades comprendidas entre 5 y 17 años con cardiopatía reumática latente. Los participantes se dividieron en dos grupos: mientras que los voluntarios del primer grupo recibieron inyecciones de penicilina cada cuatro semanas durante dos años, el resto no recibió ningún tratamiento. Luego, se sometieron a una ecocardiografía. Las imágenes demostraron que tan solo tres niños (0,8%) que recibieron la penicilina mostraron un deterioro. Pero en el segundo grupo, 33 niños (8,3%) desarrollaron una cardiopatía más grave.Por su parte, el profesor Andrew Steer, del mismo instituto, subraya que anteriormente, era prácticamente imposible detectar cambios leves en las válvulas, pues los pacientes con cardiopatía reumática no suelen mostrar síntomas. En general, la mayoría de los pacientes reciben el diagnóstico cuando la enfermedad ya está en una fase avanzada. El diagnóstico tardío, a su vez, se asocia a una elevada tasa de mortalidad, "en parte debido a la oportunidad perdida de beneficiarse de un tratamiento antibiótico preventivo".Emmy Okello, del Instituto del Corazón de Uganda, se muestra convencido de que las autoridades del país africano deberían promover la detección temprana de la cardiopatía reumática y mejorar el acceso a la penicilina."Nuestro estudio demostró que una penicilina económica y fácil de obtener puede prevenir la progresión de la enfermedad cardíaca reumática latente en un daño valvular más grave e irreversible", concluye.

