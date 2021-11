https://mundo.sputniknews.com/20211115/el-activista-ruso-piotr-verzilov-buscado-por-no-haber-declarado-su-pasaporte-canadiense-1118243383.html

El activista ruso Piotr Verzílov, buscado por no haber declarado su pasaporte canadiense

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio del Interior de Rusia declaró en busca y captura al activista Piotr Verzílov, incluido en la lista de agentes extranjeros junto... 15.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-15T11:05+0000

2021-11-15T11:05+0000

2021-11-15T11:06+0000

internacional

rusia

La base de datos del Interior no especifica el artículo penal que derivó en una orden de búsqueda, pero el abogado Leonid Soloviov, aclaró a Novosti que Verzílov es buscado "por no haber declarado su segunda nacionalidad", la canadiense.Soloviov agregó que es la primera medida cautelar dictada contra el activista en el marco de un expediente abierto hace casi un año.Según el abogado, el activista se expone a una multa o una pena de servicios comunitarios, pero no corre el riesgo de acabar entre rejas por esa infracción.

2021

rusia