Belavia refuta informes del presunto transporte de migrantes ilegales a Minsk desde Moscú

Cherguinets recordó que Belavia realiza cinco vuelos al día de Moscú a Minsk y que el 15 de noviembre, en particular, en todos los vuelos había solamente unas 10 personas con pasaportes no emitidos por Rusia o Bielorrusia.Según sus datos, se trata, sobre todo, de los nacionales de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, y la única persona que procedió de Irak tenía un pasaporte diplomático.El 15 de noviembre, el mandatario de Lituania, Gitanas Nauseda, declaró que los inmigrantes indocumentados llegan a Minsk desde Moscú, así que Rusia también está implicada en la crisis migratoria en la frontera bielorruso-polaca.Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la Unión Europea en represalia por las sanciones.Decenas de miles de migrantes ‒en su mayoría, procedentes de Irak y otros países de Oriente Medio‒ intentaron en lo que va de este año cruzar las fronteras nororientales de la UE desde Bielorrusia.El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hostigado por Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió en junio pasado que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo de migrantes.Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia y recurrieron al Ejército y la Policía para proteger las fronteras.Por su parte, los guardias de fronteras bielorrusos acusan a sus colegas de Letonia, Lituania y Polonia de expulsar por la fuerza a los solicitantes de asilo hacia Bielorrusia.En la zona fronteriza se han registrado varias muertes trágicas desde principios de año, por lo que la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones han recordado a los Estados el imperativo de prevenir más pérdidas de vidas y garantizar el trato humano de los migrantes y refugiados.

