Argentina: la derrota oficialista en las legislativas abre un panorama incierto

El gobernante Frente de Todos obtuvo casi dos millones menos de votos que el opositor Juntos por el Cambio, pero aumentó su votación en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra 38% del electorado.

2021-11-15T22:05+0000

2021-11-15T22:05+0000

2021-11-15T22:05+0000

Tras la contundente victoria del opositor Juntos por el Cambio en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de septiembre, el bloque liderado por el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) esperaba reforzar la distancia con el oficialismo en la estratégica provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esto no sucedió y la diferencia entre ambas fuerzas se redujo a un punto.El Frente de Todos perdió el quórum propio en el Senado y la votación tampoco le alcanzó para lograrlo en Diputados, lo que se convierte en un "problema serio", dijo a Telescopio el argentino Atilio Borón, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard (EEUU).Para el entrevistado, si el Gobierno de Alberto Fernández no tiene el respaldo del Legislativo debe apelar a la movilización popular. Y recordó que ya sucedió que el Senado no pueda funcionar por falta de quórum.Según Borón, si el Ejecutivo emite un decreto de necesidad de urgencia ante la falta de apoyo en el Congreso, debe estar avalado por el Senado. Si esto no sucede, "la crisis se resuelve por la vía de una nueva correlación de fuerzas en las calles o de manera conservadora, apelando a los dispositivos institucionales del Estado que juegan contra de los procesos de cambio". El entrevistado remarcó que "esto no se puede olvidar".En las elecciones legislativas del 14 de noviembre se votó para renovar 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, y 24 de las 72 bancas del Senado.A pesar de que esto enciende las alarmas hacia las presidenciales de 2023, para Borón es precipitado hablar de lo que puede suceder dentro de dos años debido a la rapidez con que se mueve en escenario político en el país sudamericano. "En Argentina, a diferencia de otros países de la región, dos años es casi una era geológica", sostuvo.Aunque no se pueda prever lo que sucederá de aquí a dos años, hay algo claro: la crisis económica y la gestión de la deuda de 44.000 millones de dólares asumida por la administración de Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será fundamental."La deuda es la madre de todas las batallas y hasta ahora el Gobierno no ha acertado en una estrategia realista para enfrentarla", concluyó Borón.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

