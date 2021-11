https://mundo.sputniknews.com/20211115/alejandro-vilca-el-recolector-de-residuos-de-origen-coya-que-llega-al-congreso-argentino-1118255036.html

Alejandro Vilca: el recolector de residuos de origen coya que llega al Congreso argentino

américa latina

política

argentina

elecciones parlamentarias

jujuy

El Frente de Izquierda Unidad —una coalición de varios partidos de izquierda— tuvo su mejor resultado en 20 años en las elecciones legislativas del 14 de noviembre, en las que obtuvo dos diputados por la provincia de Buenos Aires, uno por la Ciudad de Buenos Aires y uno por la provincia de Jujuy.La performance de la izquierda en la norteña Jujuy fue una de las sorpresas de los comicios, ya que la formación política liderada a nivel nacional por Nicolás del Caño obtuvo el 25,08% de los votos. La votación dejó al Frente de Izquierda en tercer lugar pero a menos de un punto del Frente de Todos, oficialismo nacional pero oposición del macrismo, que mantiene la mayoría provincial.El resultado aseguró a la formación de izquierda ganar una banca en la Cámara de Diputados. El responsable de ocuparlo será Alejandro Vilca, un hombre de 45 años, de origen coya y que trabajó como recolector de residuos.De recolector de residuos a diputadoVilca nació el 5 de julio de 1976 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia y pasó su infancia con sus padres —oriundos del interior de la provincia— y sus cuatro hermanos. De origen humilde, Vilca y los hermanos debieron vender empanadas y bollos en la calle para complementar el trabajo de sus padres.Luego de culminar sus estudios secundarios pudo mudarse a la provincia de San Juan para estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de San Juan."Como muchos jóvenes que hoy no pueden terminar sus estudios yo también tuve que regresar a Jujuy por falta de plata", confiesa Vilca en el sitio web de su candidatura. En efecto, durante su estadía en San Juan intentó costear sus estudios trabajando como albañil, mozo y vendedor de helados pero no logró completar la carrera.Fue en la universidad donde Vilca comenzó a acercarse a la militancia política, ya que conoció a la agrupación En Clave Roja del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), partido que todavía integra y que compone el Frente de Izquierda Unidad. Su militancia orgánica comenzó en 1996, cuando la agrupación se encontraba en pie de lucha contra las políticas educativas del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).De regreso a Jujuy, Vilca consiguió un empleo en la municipalidad de San Salvador, aunque a través de un contrato precarizado. Con experiencia en la militancia, en 2006 se convirtió en uno de los referentes del reclamo de la Coordinadora Provincial de Trabajadores en Negro, que pedía el pase a planta permanente de los trabajadores."Como castigo nos transfirieron a la recolección de residuos en el barrio Alto Comedero. Pero les salió mal, porque nos organizamos y conseguimos la efectivización de todo ese sector de municipales. ¡Fue una enorme lucha!", destaca.Desde entonces, Vilca se ha mostrado orgulloso de su labor como recolector de residuos, al punto que varias piezas de su campaña a la diputación nacional lo mostraron con su uniforme de trabajo. Incluso, Vilca había asegurado al medio local Todo Jujuy que si en 2021 no lograba alcanzar una banca en el Congreso nacional, retornaría su puesto como recolector municipal. Había dejado ese trabajo en 2017, cuando fue uno de los cuatro legisladores provinciales electos por el Frente de Izquierda. En esa oportunidad, decidió que su sueldo como legislador provincial sería "igual que un trabajador" y que el resto sería donado a causas populares.Mayores salarios e impuestos a los ricosConocidos los resultados, Vilca dijo a La Izquierda Diario que el resultado servía para "demostrarle a la casta de políticos del PJ (Partido Justicialista) y la UCR (Unión Cívica Radical), que representan a los grandes terratenientes, que la clase obrera jujeña se pone de pie".Entre las propuestas que componen la plataforma que llevó a Vilca al Congreso se destaca una iniciativa para que todos los salarios "cubran el costo de la canasta familiar", un salario mínimo de 70.000 pesos (698 dólares) y un "ingreso de emergencia" de para los jubilados de 50.000 pesos (498 dólares).La plataforma de Vilca también propone el "desconocimiento de la deuda provincial y nacional por fraudulenta", así como establecer un "impuesto extraordinario a las grandes ganancias y fortunas para financiar todos los gastos de la emergencia social y sanitaria".

argentina

jujuy

