Adele revela la verdadera razón por la que perdió 45 kilos

Tras su dramático divorcio con Simon Konecki en 2019, Adele comenzó a sufrir "terribles ataques de ansiedad".Por suerte, un día entendió que el ejercicio físico mejora en gran medida su estado de ánimo: se dio cuenta de que no sentía ninguna ansiedad cuando estaba en el gimnasio, junto a su entrenador, por lo que comenzó a hacer ejercicio todos los días."Ir al gimnasio me ayudó a mantenerme a raya", prosigue.Los resultados no se hicieron esperar: la intérprete de Hello adelgazó más de 45 kilos en dos años. Al mismo tiempo, admite que "siempre ha sido body positive", a pesar de que su cuerpo "ha sido objetivado durante toda su carrera".Adele cuenta que su ejercicio favorito es levantar pesas. También es una gran aficionada al boxeo. "Tengo un gancho izquierdo que podría matarte", expresa, entre risas.En octubre, Adele contó que su rutina de ejercicios se divide en tres: pesas por la mañana, caminata o boxeo por la tarde y cardio por la noche. También desmintió las informaciones acerca de una dieta milagrosa que le podría haber ayudado a perder los kilos de más.

