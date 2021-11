https://mundo.sputniknews.com/20211115/a-4-anos-del-hundimiento-del-ara-san-juan-1118267467.html

A 4 años del hundimiento del ARA San Juan

A 4 años del hundimiento del ARA San Juan

A cuatro años de la desaparición del ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017, las familias de los 44 tripulantes que murieron aún buscan respuestas. Hasta el... 15.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-15T21:02+0000

2021-11-15T21:02+0000

2021-11-15T21:05+0000

américa latina

argentina

justicia

mauricio macri

ara san juan (submarino)

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108402/73/1084027316_0:42:1441:852_1920x0_80_0_0_fa83beb5eb62429ebb383ba4b6f19b2e.jpg

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, saludó por Twitter a las familias de los 44 tripulantes, a quienes calificó de "patriotas", y pidió Justicia por ellos.El ministro de Defensa, Jorge Taiana, conmemoró a los fallecidos en la red social, donde pidió "mantener vivo el recuerdo y el honor de cada tripulante" del submarino.El jefe de Gabinete, Juan Manzur, también expresó su "sentido homenaje" a la tripulación.El hundimiento del ARA San JuanA las 7:33 del 15 de noviembre de 2017, el submarino perdió contacto con la Armada Argentina. Se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo de San Jorge, a 432 kilómetros de la costa, al sudoeste de la Península Valdés.Ocho horas antes, el comandante había reportado un principio de incendio en la sala de baterías de la proa. Se estima que el ARA se hundió a causa de una implosión.Esto lo supieron los familiares días después y no de manera oficial sino a través de la prensa.Sin embargo, aún no se ha comprobado que "se debió a cuestiones técnicas, problemas de los materiales y malas soldaduras o [a un] ataque o agresión externa, ya que debía transitar en su recorrida por territorios que habían sido decretados de exclusión por Gran Bretaña", dijo a Sputnik el historiador Alberto Lettieri.Durante 15 días, 18 países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate sin obtener resultados. Un año y un día después del hundimiento, el Gobierno de Macri (2015-2019) contrató a la empresa privada Ocean Infinity e inició una segunda búsqueda que terminó el 17 de noviembre de 2018, al hallarse la nave muy cerca del punto de su desaparición, a 907 metros de profundidad.Hasta el momento no se sabe qué provocó el hundimiento, pero sí que "a los 20 días el Gobierno ya tenía conocimiento de dónde estaba concretamente, y se ocultó deliberadamente prácticamente por un año", dijo Lettieri.Mientras, familiares de la tripulación —compuesta por 43 hombres y una mujer—, denunciaron que estaban siendo víctimas de escuchas ilegales. Desde diciembre de 2020 la Justicia investiga si durante la gestión anterior se realizaron tareas de espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los familiares. Uno de los citados a declarar fue Macri, que a comienzos de noviembre cuestionó la imparcialidad de la magistratura.

https://mundo.sputniknews.com/20211112/a-cuatro-anos-del-hundimiento-del-ara-san-juan-se-echo-tierra-sobre-la-memoria-del-suceso-1118189571.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, justicia, mauricio macri, ara san juan (submarino), 🛡️ fuerzas armadas