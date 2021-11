https://mundo.sputniknews.com/20211114/un-maquinista-japones-va-a-juicio-por-una-multa-de-038-impuesta-por-retraso-de-un-minuto-1118219986.html

Un maquinista japonés va a juicio por una multa de $0,38 impuesta por retraso de un minuto

El sistema ferroviario es mundialmente conocido por una puntualidad que es prácticamente inigualable. De hecho, las compañías de ferrocarriles se disculpan... 14.11.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, pocos saben lo que ocurre a los responsables de estos retrasos, por mínimos que sean. Una insólita denuncia interpuesta en la ciudad de Okayama arroja luz sobre estas situaciones, y es que allí el conductor de un tren que se retrasó por un minuto en 2020 está disputando judicialmente la multa que le impuso su empleador, JR West.El maquinista debía llevar un tren vacío a una terminal, pero se equivocó del andén y estuvo esperando la llegada del tren en el lugar equivocado. Cuando se dio cuenta del percance y llegó al tren, había perdido un minuto de tiempo, que también acarreó el retraso de otro tren por un minuto adicional. Cabe destacar que los horarios de los trenes no se vieron afectados.La compañía, que tiene la política de no pagar por el tiempo en que no se trabaja, ha deducido estos dos minutos del salario del maquinista por un total de 0,75 dólares. El hombre, con la ayuda de un sindicato, logró cambiar la multa a tan solo un minuto, por el cual se le dedujo 0,38 dólares.Sin embargo, el empleado no estuvo conforme, razón por la cual decidió llevar el caso ante un tribunal del distrito de Okayama, informa el periódico local Yomiuri Shimbun. El hombre atribuye el retraso a un "error humano", por lo que no se puede considerar que estaba ausente del trabajo. Además de la suma deducida, busca que le paguen 0,11 dólares en horas extra que ha trabajado sin remuneración.Asimismo, exige una compensación de 19.300 dólares por el estrés psicológico que ha sufrido debido a las decisiones de la compañía.

