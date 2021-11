https://mundo.sputniknews.com/20211114/tiroteo-en-jerusalen-oriental-se-salda-con-un-hombre-muerto-y-otro-herido-1118230499.html

Tiroteo en Jerusalén oriental se salda con un hombre muerto y otro herido

TEL AVIV (Sputnik) — Un hombre murió y un segundo resultó herido tras recibir disparos en un sitio de construcción en el barrio llamado Colonia de Alemania de... 14.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-14T16:28+0000

2021-11-14T16:28+0000

2021-11-14T16:29+0000

internacional

jerusalén

palestina

israel

tiroteo

La víctima fatal, de 30 años, estaba en estado crítico cuando llegaron al lugar los servicios de emergencia. Posteriormente, fue llevado al Centro Médico Shaare Zedek de la ciudad, donde los médicos constataron su muerte.El hospital aseguró que el segundo hombre, cuyo estado no se especificó, estaba consciente y estable.De acuerdo con la emisora pública Kan, los dos hombres eran miembros de la misma familia y la Policía cree que el incidente no está relacionado con el terrorismo.Aunque los informes preliminares habían indicado que el tiroteo tuvo lugar durante una pelea que involucró a trabajadores en un sitio de construcción, según las noticias del Canal 12, una investigación inicial sugirió que fue algo planeado.Las comunidades árabes israelíes han visto un aumento de la violencia en los últimos años, impulsada principalmente por el crimen organizado.Los líderes y miembros de la comunidad culpan a la Policía, alegando que no toman medidas enérgicas contra las poderosas organizaciones criminales e ignoran en gran medida la violencia, que incluye disputas familiares, guerras territoriales mafiosas y violencia contra las mujeres.

jerusalén

palestina

israel

2021

Noticias

jerusalén, palestina, israel, tiroteo