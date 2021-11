https://mundo.sputniknews.com/20211114/revelan-que-el-pentagono-oculto-un-ataque-aereo-en-siria-que-mato-a-80-personas-1118221242.html

Revelan que el Pentágono ocultó un ataque aéreo en Siria que mató a 80 personas

Una investigación llevada a cabo por 'The New York Times' ha desvelado que el Pentágono estuvo ocultando un ataque aéreo que la Fuerza Aérea de EEUU llevó a... 14.11.2021, Sputnik Mundo

Según el medio, el ataque fue perpetrado el 18 de marzo, cuando un caza F-15E lanzó una bomba de 220 kilos y dos más de 900 kilos sobre las personas que se encontraban en medio de un campo cerca del pueblo de Baguz. Como resultado de este ataque, fallecieron 70 personas, detalla The New York Times.El centro de coordinación de operaciones aéreas de EEUU, ubicado en la base de Al Udeid, en Qatar, estaba observando los ataques en vivo desde las cámaras montadas en un dron con "una desconfianza incrédula", narra el periodico.En los informes que siguieron al suceso, el número de víctimas fue disminuido y no hubo ninguna investigación independiente. Tampoco se informó públicamente sobre el propio ataque. De hecho, detalla el informe, las fuerzas de la coalición usaron excavadoras para despejar el área donde sucedieron los hechos.A raíz de esta investigación, el medio envió una solicitud al Mando Central de EEUU, donde se reconoció el hecho de que este ataque se produjo. Además, en el ente especificaron que fueron 80 las víctimas del bombardeo, aunque los militares consideran que la ofensiva fue razonable, pues acabó con las vidas de 16 guerrilleros del ISIS*.Sin embargo, en el Mando Central no pudieron determinar con certeza que las demás víctimas tenían relación alguna con los terroristas o eran simplemente unos civiles que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado.*Organización terrorista proscrita en Rusia y otros países.

