Putin revela por qué Rusia reanudó hace años vuelos de su aviación estratégica

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia reanudó los ejercicios de su aviación estratégica hace varios años ya que EEUU nunca puso fin a sus propios vuelos de ese tipo, dijo el... 14.11.2021, Sputnik Mundo

"Hace un tiempo no existían, en los 90 y casi hasta mediados de los 2000 no los realizábamos, porque ahorramos el recurso de los motores, e incluso no teníamos suficiente queroseno de aviación, en general, no había muchas cosas. Suspendimos de manera unilateral los vuelos de nuestra aviación estratégica. Pero nuestros socios estadounidenses los continuaron", dijo el presidente ruso en una entrevista transmitida en el canal televisivo Rossiya 1.Putin reveló que Moscú tuvo que esperar unos cinco años aproximadamente para poder reanudar ese tipo de vuelos.

