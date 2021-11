https://mundo.sputniknews.com/20211114/putin-europa-ha-creado-las-condiciones-para-la-crisis-migratoria-y-quiere-eludir-su-responsabilidad-1118223216.html

Putin: Europa ha creado las condiciones para la crisis migratoria y quiere eludir su responsabilidad

Putin: Europa ha creado las condiciones para la crisis migratoria y quiere eludir su responsabilidad

El presidente Vladímir Putin dijo que Rusia está dispuesta a facilitar en lo posible la solución de la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y...

Saliendo al paso de los que acusan a Minsk de haber orquestado esa crisis migratoria en cooperación con Moscú, Putin dijo haberse enterado por los medios de lo que pasa en la frontera bielorruso-polaca, y no haberlo abordado con su colega bielorruso, Alexandr Lukashenko, hasta hace muy poco."Después de que surgió esa crisis, sí hablamos por teléfono en dos ocasiones", aclaró."Desean hacer pagar a justos por pecadores"El presidente ruso reafirmó que Rusia no está implicada en el asunto.Quienes afirman lo contrario, según él, "simplemente desean hacer pagar a justos por pecadores". A juicio de Putin, "son ellos los culpables, por razones políticas, militares y económicas". "Crearon las condiciones para que miles de personas, cientos de miles emprendieran ese viaje y ahora buscan a un culpable para eximirse de responsabilidad", alegó.A cuantos acusan a Rusia de estar detrás de la crisis en la frontera bielorruso-polaca, Putin les sugirió "que se ocupen de resolver sus problemas internos" en lugar de traspasar la responsabilidad a otros.Algunas horas antes, la secretaria de Exteriores británica, Liz Truss, responsabilizó a Moscú de lo que calificó como "una crisis vergonzosa de migrantes fabricados"."Rusia tiene una clara responsabilidad aquí, deben presionar a las autoridades bielorrusas para que pongan fin a la crisis y entablen un diálogo", afirmó Truss en un artículo publicado en el dominical The Sunday Telegraph.Truss exhortó a la Unión Europea a revocar los permisos concedidos por el gasoducto Nord Stream 2, argumentando que este proyecto permitiría a Rusia reforzar el control sobre los países que dependen de su combustible y socavar la seguridad europea.Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la Unión Europea en represalia por las sanciones.Decenas de miles de personas migrantes ‒en su mayoría, procedentes de Irak, y otros países de Oriente Medio‒ intentaron en lo que va de este año cruzar las fronteras nororientales de la UE desde Bielorrusia.Lukashenko, hostigado por Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió en junio pasado que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo de migrantes.Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron el ejército y la Policía en la protección de las fronteras.Por su parte, los guardias de fronteras bielorrusos acusan a sus colegas de Letonia, Lituania y Polonia de expulsar por la fuerza a los solicitantes de asilo hacia Bielorrusia.En la zona fronteriza se han registrado varias muertes trágicas desde principios del año, por lo que la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones han recordado a los estados el imperativo de prevenir más pérdidas de vidas y garantizar el trato humano de los migrantes y refugiados.

