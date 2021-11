https://mundo.sputniknews.com/20211114/la-necesidad-de-cambio-moviliza-a-los-argentinos-en-las-elecciones-legislativas-1118232811.html

La necesidad de cambio moviliza a los argentinos en las elecciones legislativas

Daniel, que tiene 57 años, comenta que en la actualidad hay 19.000 taxis menos en la capital que a mediados de 2018. "Dichoso soy, que como", comenta quien trabajara antes como gerente de cuatro farmacias. "Uno mira para los costados y ve el problema que pasa la gente".De poco le serviría vender la licencia de su negocio. Hace 11 años, cuando incursionó en este rubro, le costó 200.000 pesos (1.900 dólares al cambio oficial), pero hoy vale 10 veces menos."El Gobierno de la ciudad bajó el precio de la licencia y aumentó los trámites que hay que abonar", cuenta al mostrar su decepción. "Todos hacen su negocio: cansa que nos mientan, que nos hayan metido en este problema, que le paguen a jubilados 25.000 pesos (237 dólares) como si les hicieran un favor".Una jornada soleada y cálida alienta la concurrencia a las urnas, que es superior a la que hubo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre. Un hombre no lejos de los 50 años aguarda a la salida de un colegio electoral a que pase su familia a buscarlo. Es ingeniero en telecomunicaciones, y reconoce que no tiene expectativa de que algo pueda mejorar "tal y como está dado el sistema"."Veo mucho foco de parte de los políticos en decir, en anunciar, mucha atención en el modo y en la forma, más que en la sustancia", refiere Nicolás. "No culpo tanto a los políticos. Es la oferta que se presenta porque la gente consume lo que se consume. Bien por otros que tienen esperanzas, yo no tengo esa suerte".Con una evidente decepción, este argentino achaca a sus connacionales la responsabilidad de que el país no encuentre una senda de prosperidad. A su juicio, falta más racionalidad, menos voto visceral."El sistema electoral funciona correctamente; el problema es que decidimos de este modo, que no hay autocrítica", indica. "Si la gente fuese más racional, no votaría a alguien solo porque está indignado, o porque viene de afuera. Es como decidir viajar en un avión con pilotos que no vienen del palo de la aviación".De la misma escuela sale despacio una mujer mayor, Nora. Cuenta que tiene 82 años y que no pierde la esperanza de que el país pueda ser más justo. "Ya vendrán tiempos mejores", dice con una sonrisa.Aunque en su caso no tiene la obligación de votar, lo asume como si así fuera. "Si no voto no me puedo quejar", añade.Acude a sufragar con no menos optimismo una pareja que se acerca a los 70 años y que no esconde su preferencia. Se decantan por el frente de centroderecha Juntos por el Cambio que supo llevar al expresidente Mauricio Macri al Gobierno (2015-2019), aunque el exgobernante "algunos errores tuvo".Con estas opiniones tan dispares, los argentinos participan en estas elecciones de medio término con las que el Gobierno de Alberto Fernández se juega la mayoría en las dos Cámaras del Congreso.La alianza opositora de la que Macri fue su referente, en tanto, aspira a repetir su victoria en las PASO en el afán de llegar más fortalecida de cara a 2023, cuando el país vuelva a las urnas para elegir a su próximo presidente.

