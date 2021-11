https://mundo.sputniknews.com/20211114/fui-un-idiota-las-5-oportunidades-perdidas-de-warren-buffett-de-las-que-se-arrepiente-1118219120.html

"Fui un idiota": las 5 oportunidades perdidas de Warren Buffett de las que se arrepiente

El presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, es uno de los inversionistas más exitosos de la actualidad. Sin embargo, en su momento cometió varios... 14.11.2021, Sputnik Mundo

El oráculo de Omaha siempre evitó invertir en acciones de valor de compañías tecnológicas, pues las calificó de "sobrevaloradas". Pero resultó que algunas de ellas tenían el potencial para conquistar el mercado.1. AmazonBuffett invirtió en la compañía de Jeff Bezos solo en 2019: en lugar de esto, optó por apoyar a IBM. Fue un empleado de Berkshire Hathaway quien corrigió su error, comprando acciones de valor de la empresa por 1.900 dólares por papel. Para la fecha, tienen un precio de más de 3.500 dólares por acción."Fui un idiota por no comprarlas", expresó Buffett en una entrevista con CNBC. Y en 2017, declaró que era "demasiado estúpido" para ver el potencial de Amazon y es que en ese entonces "no pensaba que Bezos iba a tener tanto éxito".2. GoogleLa compañía de seguros Geico, que pertenece a Berkshire Hathaway, solía pagar entre 10 y 11 dólares por cada clic publicitario a Alphabet, el conglomerado de empresas cuya principal filial es Google. Pero, al igual que con Amazon, Buffett optó por no invertir en la compañía, de lo que ahora se arrepiente.El magnate admite que, al igual que con Amazon, invertiría en Alphabet "si alguien lo obligara a hacerlo".Las acciones del conglomerado Alphabet han crecido más de 1.900% desde su creación en 2015.3. MicrosoftBuffett es un amigo íntimo del cofundador de Microsoft, Bill Gates, y dona miles de millones de dólares a su fundación benéfica. No obstante, a su tiempo se negó a invertir en su compañía a nivel de oferta pública de venta.El presidente del conglomerado Liberty Media, John Malon, convenció a Buffett que no debería invertir en la empresa, pues "sería un competidor demasiado débil". Pero Buffett adquirió 100 acciones de la compañía solo para "seguir de cerca lo que estaba haciendo ese chico [Gates]".Desde su IPO en 1986, los precios de las acciones de Microsoft han incrementado un 14.000%.El magnate ha confesado en reiteradas ocasiones que solo invierte en los ámbitos que comprende bien, por lo que siempre evita comprar acciones de compañías tecnológicas. Pero ahora "sería un error invertir en Microsoft", pues corre el riesgo de ser acusado de un conflicto de intereses por su amistad con Gates.4. AirbnbA Buffett le encanta el concepto de la popular compañía de alquiler vacacional: incluso lamenta irónicamente que no fuera él quien lo hubiera inventado. También es el mentor del CEO y cofundador de la empresa, Brian Chesky.Sin embargo, no ha invertido en AirBnb, a pesar de considerarla muy prometedora. Lo que sí ha hecho es pedir que aumente su presencia en el estado de Nebraska, donde se sitúa la sede de Berkshire Hathaway, y es que los hoteles locales suelen elevar los precios durante las cumbres de la junta directiva.5. WalmartEl propio Buffett admite que este fue uno de los errores más graves de su carrera de inversor.En 2003, contó que algún momento pensó en gastar 100 millones de dólares en acciones de Walmart cuando estas costaban 23 dólares por papel. Pero en ese entonces, solo compró un pequeño paquete de acciones, pues quería esperar un poco para ver si los precios volverían a su nivel original. Sin embargo, perdió el momento.

