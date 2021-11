https://mundo.sputniknews.com/20211114/elecciones-legislativas-en-argentina-la-izquierda-denuncia-sabotaje-en-provincia-clave-1118231240.html

Elecciones legislativas en Argentina: la izquierda denuncia sabotaje en provincia clave

Elecciones legislativas en Argentina: la izquierda denuncia sabotaje en provincia clave

El Frente de Izquierda de Argentina pretende hacer historia si se repiten los resultados de las primarias, cuando se consolidaron como tercera fuerza nacional... 14.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-14T17:32+0000

2021-11-14T17:32+0000

2021-11-14T17:42+0000

américa latina

elecciones generales en argentina (2021)

argentina

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1118231211_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_88d3274b0ac119e2d1ea5b19bf3d4f8c.jpg

Unos 35 millones de ciudadanos argentinos registrados en el padrón electoral votan hoy, 14 de noviembre, en una jornada definitoria para el equilibrio de las fuerzas políticas en el Congreso nacional y las legislaturas distritales.El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Unidad (FITU), bloque de partidos trotskistas en Argentina, se consolidó en las primarias como tercera fuerza a nivel nacional con el 5%, y espera poder hacer una elección histórica: si se repiten o mejoran los resultados podría duplicar de dos a cuatro sus representatividad en la Cámara de Diputados.La Izquierda cuenta con dos referentes en la cámara baja nacional, por la provincia de Buenos Aires, pero podría conseguir su primer escaño por la ciudad de Buenos Aires y está en juego la posibilidad de incluir un representante por la provincia de Jujuy (noroeste).En las primarias, el Frente de Izquierda hizo unas elecciones sobresalientes en Jujuy, donde el candidato a diputado Alejandro Vilca, recolector urbano devenido legislador provincial y de origen indígena, consiguió 23,3% de los votos en la provincia.Podría obtener uno de los tres escaños en Diputados que se disputan por este distrito si la primera fuerza, Cambia Jujuy, versión local de Juntos por el Cambio, principal oposición a nivel nacional y oficialismo provincial, no lo duplica en votos, o si superan en noviembre al Frente de Todos, oficialismo nacional, que sacó 28,3% en las primarias."Escucho a tantos dirigentes de Juntos por el Cambio repitiendo la frase 'fiesta de la democracia', pero no hay tal si hay un gobernador que proscribe, que nos ataca permanentemente. Es muy grave y vamos a exigir que esos votos valgan", reclamó la abogada y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).La voto útil de la izquierdaLa crisis económica y la decepción política produjeron que en las primarias el oficialismo nacional tuviera una derrota enorme y que, en lugar de hacer crecer fuertemente a la principal oposición, aumentaran los votos a los extremos del espectro, tanto hacia la izquierda como en el sorpresivo caso de la nueva derecha libertaria en la capital nacional.La izquierda logró otros resultados notables donde superó su promedio nacional de 5%, como sucedió en provincias donde representaron el clamor popular contra la megaminería a cielo abierto, como en Chubut (sur), con 9,4%, y San Juan, con 6,9%. También en la petrolera Neuquén (suroeste), con 7,9%, donde se focalizaron las protestas de los trabajadores sanitarios durante la pandemia.El FITU logró una buena elección en la provincia de Buenos Aires, distrito muy densamente poblado y con grandes sectores socialmente vulnerables. De la mano del candidato a diputado Nicolás del Caño, obtuvo 5,2% de los votos, lo que le permitiría conservar las dos bancas que tiene por este distrito.En la ciudad de Buenos Aires, donde impera la coalición opositora que gobernó Argentina durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), al igual que en Jujuy, el FITU quedó como cuarta fuerza con 6,2% de los votos.Allí duplicó el porcentaje de elecciones pasadas y está también cerca de obtener su primera banca porteña en sus más de 10 años como frente unido de izquierda, con Bregman a la cabeza de su lista.A pesar de que en Argentina el fenómeno está lejos de ser replicable, la unidad de fuerzas de izquierda ha tenido éxito recientemente en Latinoamérica con la llegada a la Presidencia en Perú de Pedro Castillo, dirigente sindical que lideró una coalición de partidos marxistas, en 2021.Castillo, conservador en muchos aspectos, se corrió hacia una postura de centroizquierda desde su asunción con el objeto de asegurar su gobernabilidad. Otros ejemplos son los jóvenes en Chile y la reacción popular en Colombia durante la represión y escalada de violencia institucional durante la pandemia.El fortalecimiento de movimientos populares latinoamericanos y de reivindicación de raíces indígenas y mestizas no es una novedad desde el fenómeno que representó el exponente de Evo Morales en Bolivia, un referente de luchador gremial de bases como Vilca.

https://mundo.sputniknews.com/20211112/que-se-vota-en-argentina-este-domingo-y-que-esta-en-juego-1118194872.html

https://mundo.sputniknews.com/20211102/noviembre-un-mes-de-elecciones-en-america-latina--1117822839.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Lucotti https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Francisco Lucotti https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Lucotti https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

elecciones generales en argentina (2021), argentina, 📝 reportajes