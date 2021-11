https://mundo.sputniknews.com/20211114/el-presidente-de-serbia-resalta-la-exitosa-cooperacion-militar-entre-moscu-y-belgrado-1118228083.html

El presidente de Serbia resalta la exitosa cooperación militar entre Moscú y Belgrado

VLADIVOSTOK, RUSIA (Sputnik) — La cooperación militar entre Serbia y Rusia es muy exitosa, Belgrado recibe de Rusia equipos modernos a unos precios bastante... 14.11.2021, Sputnik Mundo

"Tenemos una excelente cooperación militar con Rusia, eso no es ningún secreto. Aviones, cazas, helicópteros y mucho más. Tenemos la tecnología más moderna, que obtenemos de Rusia a precios adecuados", dijo Vucic en una entrevista para el canal de YouTube Soloviev Live, mostrada por el canal de televisión Rossiya 1.Según Vucic, Serbia recibió muchas veces ayuda y apoyo por parte de Rusia en calidad de vehículos blindados y tanques modernos, además de realizar ejercicios excepcionales conjuntos.El mandatario aseguró que actualmente el Ejército serbio es mucho más fuerte de lo que era antes."En particular, eso se debe al enorme apoyo y la ayuda que hemos recibido del presidente [Vladímir] Putin", subrayó el mandatario serbio.Previamente Vucic anunció que sostendría un encuentro con su homólogo ruso el próximo 25 de noviembre.Serbia es el mayor importador europeo de armas y equipos militares rusos. Belgrado compró con anterioridad a Moscú siete helicópteros Mi-17 y Mi-35, y también recibió en calidad de regalo seis cazas MiG-29 y 10 vehículos blindados de transporte de personal.Además, Belgrado adquirió el sistema de defensa antiaérea ruso Pantsir-S1 .Adimismo, Vucic declaró que a Serbia le gustaría contar con el complejo ruso de defensa antiaérea S-400, pero aún no es capaz de pagarlo.

