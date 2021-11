https://mundo.sputniknews.com/20211113/un-burdel-ofrece-entrada-gratis-a-quienes-se-vacunen-alli-contra-el-coronavirus--fotos-1118216253.html

Un burdel ofrece entrada gratis a quienes se vacunen allí contra el coronavirus | Fotos

El prostíbulo Fun Palast, ubicado en Viena (Austria), ofrece una sesión gratuita de media hora a quienes opten por vacunarse contra el COVID-19 en su punto de... 13.11.2021, Sputnik Mundo

💢 insólito

austria

vacunación

Los clientes del burdel, que se describe a sí mismo como "una sauna de estrellas del sexo", podrán pasar 30 minutos junto a "una dama de su elección" a cambio de ponerse la vacuna. Al mismo tiempo, los vales no incluyen el sexo con las trabajadoras sexuales, explica el propietario de Fun Palast, Christoph Lielacher.Las mujeres tampoco podrán asistir al burdel. A ellas se las invita a visitar el gimnasio del establecimiento "para que todo el mundo pueda venir".El prostíbulo tiene todo lo necesario para una vacunación masiva. "Tenemos dos médicos, tenemos enfermeras… Tenemos una habitación donde te vacunas y también otra habitación donde puedes sentarte o acostarte (tras el procedimiento), así que no es broma", subraya Lielacher.Cabe recordar que en Austria el 63,77% de su población está vacunada. A modo de comparación, en España, se sitúan en un porcentaje superior al 79%. Debido al crecimiento de casos y fallecimientos por el COVID-19, las autoridades austriacas no tuvieron otra opción que imponer una estricta regla denominada 2G que solo permite el acceso a los espacios públicos a quienes están vacunados o tienen una prueba de PCR negativa.

austria

