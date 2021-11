¡Salvan las legendarias cabinas de teléfonos británicas!

https://mundo.sputniknews.com/20211113/salvan-las-legendarias-cabinas-de-telefonos-britanicas-1118198344.html

El regulador de comunicaciones británico, Ofcom, tiene un plan para proteger a las especies en peligro de extinción que son las icónicas cabinas de teléfono. 13.11.2021, Sputnik Mundo

Se encuentran desde hace tiempo en un estado lamentable, sucias, empapadas en orina y cubierto de anuncios de escorts, eso si no están rotos los cristales: la cabina telefónica pública es una institución británica en sus últimas etapas. Pero el regulador de comunicaciones británico tiene un plan para proteger esta ‘especie en peligro de extinción’.British Telecom ha estado examinando líneas telefónicas de cobre desde hace algún tiempo, pero actualizar los teléfonos públicos a digitales requeriría una inversión significativa. Así que la empresa de telecomunicaciones está seleccionando cuál debe quedarse y cuál debe irse.Según Ofcom ha señalado que hasta mayo de 2020, se hicieron 150.000 llamadas a los servicios de emergencia desde cabinas telefónicas, 25.000 al servicio de consejería para niños Childline y 20.000 a la línea de apoyo de Samaritans para aquellos con angustia emocional, por lo que está claro que los teléfonos públicos aún cubren una necesidad.Por otro lado, el volumen de llamadas de las 21.000 cabinas en el Reino Unido se redujo de 800 millones de minutos en 2002 a 7 millones en 2020. Y el regulador dice que el 96 % de los adultos del Reino Unido tienen un teléfono móvil y muy pocos han puesto un pie dentro de una cabina telefónica en muchos años.En conclusión, Ofcom ha decidido que no deberían eliminarse si cumplen alguno de estos cuatro criterios:1.Su ubicación aún no está cubierta por las cuatro redes móviles.2. Está ubicada en un lugar frecuente de accidentes o suicidios.3. Se han realizado más de 52 llamadas desde esa cabina durante los últimos 12 meses.4. Existen circunstancias excepcionales que indican la necesidad de una cabina telefónica pública, (por ejemplo, una ubicación costera donde la recepción móvil es menos resistente).Aproximadamente se evitaría la remoción de alrededor de 5000 cabinas telefónicas.Ofcom también haría que las empresas de telecomunicaciones instalasen baterías en algunas cabinas para que sigan funcionando en caso de un corte de energía."También queremos asegurarnos de que las personas sin cobertura móvil, a menudo en áreas rurales, aún puedan hacer llamadas. Al mismo tiempo, planeamos apoyar el lanzamiento de nuevas cabinas telefónicas con wifi y carga gratis".En este último punto, BT ha comenzado a instalar lo que llama 'Street Hubs' en 300 ubicaciones en todo el país. Estas cabinas del siglo XXI ofrecen "wifi gratis, carga rápida de teléfonos móviles y llamadas gratuitas".En cuanto al destino de la icónica cabina de teléfono roja, que dejó de producirse en 1985, las autoridades locales pueden comprar una por una libra bajo el esquema 'Adopte una cabina' de BT y usarla para otro propósito, como una biblioteca comunitaria, galerías de arte y desfibriladores.Aún así, de 21.000 a 5.000 cabinas telefónicas funcionales es un corte considerable.

